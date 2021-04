Cristina Buccino, l’abito da infarto esalta ogni curva: esplosiva – FOTO

L’influencer Cristina Buccino si supera e infiamma Instagram con un abito da infarto, fisico pazzesco: semplicemente esplosiva

Tra gli influencer più seguiti in Italia, primeggia per sensualità Cristina Buccino, una delle bellezze più esplosive del web. Inizia la sua carriera come modella per le evidenti doti estetiche, ma esordisce ben presto in televisione. Dopo alcune importanti esperienze, tra le quali ricordiamo la partecipazione all’Isola dei Famosi, decide di allontanarsi dallo mondo dello spettacolo per dedicarsi ai social.

Scelta che si rivela azzeccatissima, e in poco tempo le fa conquistare un successo straordinario. Ad oggi la sua pagina Instagram vanta 2,5 milioni di follower, dove ha appena postato una serie di scatti in cui si supera in termini di seduzione.

Cristina Buccino, l’abito è da infarto

Cristina Buccino ha infiammato Instagram con una serie di scatti ad alto tasso di sensualità. La prima foto in bianco e nero, in linea con lo stile della sua pagina social, è estremamente sofisticata, dove tra le varie tonalità di grigio, emerge prepotentemente la sua perfetta fisicità, in un abito lungo iper aderente.

La scollatura esibisce il generoso décolleté, mentre il vestito aderisce alla sua seducente figura a clessidra, valorizzandone i fianchi. La chioma è leggermente spettinata a incorniciarle il viso, arricchito dal make up che intensifica lo sguardo e il disegno delle labbra. Segue un’esplosione di colore, dove viene rivelata la natura delle tonalità della bellissima modella e dell’audace vestito, cambiandone completamente l’impatto visivo.

Giallo come il sole, spicca sulla splendida mediterraneità dell’influencer, illuminandola di luce. Ancora più sexy e potente, l’immagine colpisce inesorabilmente i fan. Personifica la descrizione del post, che recita: “Silhouette“, presente nella foto alla sua massima espressione. Ha sapientemente abbinato gli orecchini a cerchio dorati in tinta con i sandali minimal a chiudere l’outfit.

Si prospetta già un look di tendenza che incanta i fan. Sono già superati i 100 mila like per questo strepitoso abito da infarto.