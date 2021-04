Diletta Leotta, alza la gonna e ti strega: gambe da favola – FOTO

Mise elegante per Diletta Leotta, l’amatissima giornalista infatti posta un outfit diverso dal solito.

Bellissima come sempre Diletta Leotta, la catanese protagonista di DAZN: qualche minuto fa ha postato una foto, già subito boom di like. Lei è semplicemente un sogno, l’outfit scelto per lo scatto è diverso dal solito ma comunque ad effetto. Abito nero con spalle scoperte, gonna ampia – trend nelle ultime stagioni – con tanto di apertura vertiginosa che lascia vedere quello che c’è sotto, ovvero uno stacco di coscia da paura.

Diletta si lascia immortalare dal fotografo, assumendo una posta plastica e comoda, le gambe infatti con tanto di scarpe con tacco almeno 12 cm (da quello che si riesce ad intuire dalla foto) sono adagiate comodamente e che consentono pertanto di ammirarla in tutto il suo splendore.

Ovviamente, i commenti non potevano mancare: i suoi fans fedelissimi le scrivono dolci parole, anche se vi sono frasi irripetibili in tale sede, ma comunque fortemente ironici.

Diletta Leotta, l’allenamento non è mai stato così bollente

Diletta Leotta, come noto, fa parte del circuito Buddyfit, piattaforma che propone degli interessanti circuiti per allenarsi comodamente da casa. Come si vede infatti, la bellissima giornalista si dedica ad una sessione di allenamento con tanto di accessorio per favorire gli esercizi utili per i glutei.

La stessa – come si vede dal frame sopra riportato – manifesta non tanto stanchezza, quanto l’impegno che sta mettendo per l’esecuzione ottimale dell’esercizio. Ovviamente, i fans non possono non notare la bellezza versione fitness della Leotta e potrebbero distrarsi dall’esercizio in sé.

Il completo gym abbinato, shorts da ciclista e top rosa Schiaparelli risaltano le splendide curve mozzafiato.