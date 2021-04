Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi in un balletto da censura – VIDEO

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi si lanciano in un balletto scatenato: il look e la scollatura devastano i followers, che le sommergono di complimenti

Giulia e Silvia Provvedi, le giovani cantanti del duo “Le Donatella”, sono uguali in tutto e per tutto. Le gemelle, che fino a poco tempo fa si distinguevano per il differente colore di capelli, ora sono davvero due gocce d’acqua. Belle e sensuali, entrambe sfoggiano un fisico strepitoso, nonostante Silvia sia recentemente diventata mamma della piccola Nicole.

Tramite Instagram, le cantanti condividono molto spesso dei siparietti che le vedono come protagoniste: l’ultimo, pubblicato qualche ora fa, non poteva non catturare immediatamente l’attenzione dei fan. Le gemelle, assieme a Nicole, si sono lanciate in un balletto a dir poco scatenato: la scollatura di Giulia è una visuale per soli adulti.

“Quando provi a fare la sexy davanti alla persona che ti piace, ma con scarsissimi risultati“: questa la didascalia che accompagna il video postato dalle Donatella appena qualche ora fa. Nella clip, le sorelle Provvedi danno vita ad un balletto strepitoso: mentre Silvia tiene in braccio sua figlia Nicole, Giulia si scatena proponendo le sue smorfie “sensuali” ai followers, che ne rimangono folgorati.

L’intento è chiaramente quello di suscitare le risate degli utenti. Tuttavia, è impossibile non rimanere incantati di fronte all’outfit di Giulia: la cantante, che si muove sinuosamente sopra al tavolino, indossa un top bianco con una scollatura da infarto. Il balletto, che fa salire vertiginosamente la temperatura, conquista migliaia di likes.

“Che belle che siete“, “Uniche“, “Siete davvero pazzesche, vi adoro“: gli apprezzamenti degli utenti non tardano ad arrivare. Ancora una volta, le Donatella hanno saputo catturare le attenzioni del web con la loro disarmante bellezza.