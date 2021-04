Elisabetta Gregoraci: comodità e sensualità concentrate in un abito rosso

Un omaggio alla sensuale ed autentica femminilità senza rinunciare al confort e alla morbidezza: il vestito rosso di Elisabetta Gregoraci vince su tutto!

La pandemia ha portato il mondo del fashion a rispondere ad un importante bisogno di comfort e morbidezza: questo è innegabile. Le nuove collezioni moda esprimono alla perfezione questa esigenza. Passerelle, vetrine e cataloghi si sono riempiti di maglieria, rivisitazioni di tute, sneakers, cardigan, capi oversize e chi più ne ha più ne metta.

Una delle poche certezze che abbiamo è che tanto noi fashioniste quanto le stesse icone di stile ci gettiamo su tessuti che avvolgono e accarezzano la pelle, leggeri e confortevoli.

Ma tutte voi lettrici converrete che comfort non è necessariamente sinonimo di poco sexy. Anzi, abbiamo chiari esempi di come un indumento super comodo possa esprimere anche il lato più sensuale e femminile di una donna. Un esempio a tal proposito è proprio l’elegante vestito di Elisabetta Gregoraci.

Ultimamente si è parlato molto della showgirl e conduttrice televisiva: dall’ammiratore segreto che le ha fatto recapitare un mazzo con 300 rose al compleanno del figlio 11enne Nathan Falco, oggi è il turno dei nostri pettegolezzi su uno dei suoi ultimi outfit.

Ad Avanti un altro, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un vestito in maglia rosso fuoco che da filo da torcere a tutti i capi nella top ten delle tendenze moda Primavera Estate 2021.

Elisabetta Gregoraci e l’ode alla femminilità più sensuale con il vestito rosso Primavera Estate 2021

Le riprese di Avanti un altro, durante la puntata speciale della sera, hanno visto protagonisti alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip e gli opinionisti dei vari salotti televisivi, tra i quali Elisabetta Gregoraci.

L’incantevole look della conduttrice ha previsto un abito in maglia firmato Genny, con scollo a V, bottoni e manica lunga. Estremamente femminile, accompagna la silhouette sottolineando le forme con la sua aderenza. La lunghezza si estende fino al polpaccio e lascia un’apertura davanti.

A questo abito sensualissimo la showgirl ha abbinato dei sandali dorati.

Se volessimo copiare questo look travolgente, date il via all’acquisto dei vestiti in maglia. Immensamente comodi ma anche eleganti. Rispondono al bisogno di comfort e relax pur non rinunciando alla raffinatezza.

Altra caratteristica di questo tipo di capo è l’essere molto versatile: dagli accessori glamour al semplice paio di sneakers, possiamo adattarlo a qualunque situazione.

Quale riflessione ci lancia il look della Gregoraci? Che andiamo sempre più incontro ad un sentimento d’accettazione delle proprie forme e della libertà d’essere e d’esprimersi.

Grazie Eli, sei stata di grandissima ispirazione!