Ferrero Rocher: in arrivo il gelato confezionato, la novità

Gelato al gusto di Ferrero Rocher direttamente a casa tua? Ora si può, il gruppo lo ha appena lanciato sul mercato. I dettagli

Se fino all’anno scorso gustarsi un gelato al gusto del Ferrero Rocher era possibile solo se preso al bar, da oggi tutto cambia e i più golosi potranno averlo direttamente a casa propria. Come? L’azienda ha appena lanciato sul mercato il nuovo gelato confezionato, una linea di prodotti destinati alla grande distribuzione. Un nuovo impatto con la società che permetterà al gruppo di investire su una cerchia più ampia di persone.

LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino, decisione stupefacente. La verità sull’addio alla danza

Ferrero: com’è fatto il nuovo gelato Rocher?

LEGGI ANCHE>>>Sai quanto guadagna un magistrato? Numeri da capogiro

Per la società la scelta dell’azienda Ferrero sarà di grosso impatto, visto che per tutti è una novità. Il gelato confezionato sarà più simile possibile al Ferrero Rocher che siamo soliti mangiare, avrà un gusto unico e inimitabile. La strategia del gruppo per il lancio in Italia si concentrerà su due categorie precise: gli stecchi, con il marchio Ferrero Rocher nelle versioni Classic e Dark, e Raffaello, insieme ai ghiaccioli con Estathé Ice, proposti nei gusti limone e pesca. Tutto ciò è avvenuto dopo l’acquisto nel 2019, da parte dell’azienda, di Ice Cream Factory Comaker (ICFC) – società spagnola leader a livello globale, specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per gelateria, con più di cinquantacinque anni di esperienza. Un vero cambio di rotta che aumenterà il guadagno e la popolarità del marchio. Il mercato del gelato confezionato vanta di 2 miliardi in Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferrero Rocher IT (@ferrerorocherit)

L’obiettivo è quello di diventare uno dei pilastri del mondo della grande distribuzione e improntare nuove regole nel settore. La campagna pubblicitaria è già iniziata e gli acquirenti possono già trovare il prodotto in tutti i supermercati. E voi siete pronti a provare il nuovo gelato?