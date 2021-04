Flora Canto, ai tempi di Uomini e donne: com’era l’amata tronista – FOTO

Flora Canto, in dolce attesa per la seconda volta, è molto amata dal pubblico. Ecco come è iniziata la sua carriera.

Conduttrice e attrice, Flora Canto conquista il pubblico da anni. Talento e bellezza sono le sue carte vincenti. Moglie del comico Enrico Brignano, la Canto è in dolce attesa per la seconda volta. La coppia presenta il format di Un’ora sola vi vorrei in onda su Rai 2 ogni martedì sera.

Molti fan conoscono la Canto per il suo esordio. Flora è stata tra le troniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico.

Flora Canto: dalla delusione d’amore a Uomini e Donne

Classe 1983, Flora Canto è nata a Roma. Subito dopo la maturità linguistica debuttò nel mondo dello spettacolo. Volto di spot pubblicitari salì poi nel 2007 sul trono dei Uomini e Donni. Il suo percorso nel programma di Maria De Filippi è tra i più apprezzati in assoluto.

Radiosa come la conosciamo oggi al termine del suo trono scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere. Usciti dal programma nel dicembre di quell’anno, i due erano molto affiatati. Pozzessere, di Ischia, aveva fatto domanda di trasferimento a Roma nel desiderio di poter convivere con Flora. Da lì a breve spuntò anche una proposta di matrimonio. Tuttavia gli innumerevoli scontri, soprattutto per la distanza, hanno fatto sì che il loro rapporto giungesse al termine nel 2010.

Ma è un’altra relazione della Canto a finire al centro dell’attenzione media prima ancora che partecipasse al programma. Flora era infatti legata a Filippo Bisciglia, noto per la conduzione di Temptation Island. Quest’ultimo ha chiuso la loro storia. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello infatti si era legato a Simona Salvemi. Il doloroso abbandono ha spinto la ragazza a partecipare al format della De Filippi per ritrovare l’amore.

Dopo numerose storie, Flora ha finalmente trovato la serenità al fianco di Enrico Brignano. I due hanno dato alla luce nel 2017 alla splendida Martina. Ora aspettano un altro figlio, questa volto maschio. Il parto è previsto per il prossimo luglio.