Gianluca Vacchi, i suoi TikTok valgono oro: cifre da capogiro

Gianluca Vacchi, il noto imprenditore guadagnerebbe cifre da capogiro per ogni singolo post. Il segreto del successo? I balletti.

Appena si nomina Gianluca Vacchi, vengono subito in mente i balletti che lo stesso propone in luoghi mozzafiato. Yachts di lusso, spiagge incantevoli…insomma tutto ciò che occorre per farci sognare. Ovviamente questo molto prima che la pandemia prendesse il sopravvento e bloccasse – di fatto – tutto.

L’imprenditore infatti si cimenta in stacchetti musicali divertenti insieme a Sharon Fonseca, la bellissima modella 26enne col quale è legato ormai da anni, storia sigillata dall’arrivo della primogenita, Blu Jerusalema. L’influencer vanta sul profilo Instagram ben 19,8 milioni di followers, ogni video o un semplice post diventa virale.

Una forte popolarità che lo rende appetibile dai brand che lo desiderano per promuovere capi di abbigliamento di lusso e non solo. Un successo che lo colloca di diritto al secondo post nella top ten degli influencer, secondo solo a Chiara Ferragni. Quanto guadagnerà quindi il 53enne? Non resta che scoprirlo.

Gianluca Vacchi, cifre social impensabili

Come già anticipato, tra un balletto e l’altro, Gianluca Vacchi guadagnerebbe ben 42.000 euro a post. Cifre sicuramente da capogiro, determinato dalle interazioni che riceve per ogni post; milioni di like e tantissimi commenti. La popolarità del Vacchi (al pari di quella della Ferragni) sicuramente non si ferma al territorio nazionale.

Basta dare un’occhiata infatti sui social per vedere i commenti plurilingue che riceve, tutti comunque di apprezzamento per l’imprenditore. Ultimamente insieme alla compagna ha annunciato di aver aperto un profilo comune su OnlyFans, la piattaforma a pagamento che consente di accedere a contenuti esclusivi.

Chissà se la coppia è pronta a conquistare anche quella fetta di pubblico con balletti. Se ne vedranno delle belle.