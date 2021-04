Giulia De Lellis, in intimo trasparente: gli scatti a letto fanno impazzire. L’influencer ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha esordito quando aveva appena vent’anni nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove decise di partecipare per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante che aveva a sua disposizione un parterre molto vasto di ragazze che come Giulia inseguivano il sogno di riuscire a conquistarlo. Per Andrea non ci fu più gara: decise di sceglierla a maggio e da allora cominciò così la loro favola moderna. Favola destinata a finire, ma alla fine hanno preso due bellissime strade.

Giulia De Lellis, gli scatti a letto fanno girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram

Giulia infatti è diventata una influencer molto seguita sui social e non solo: quest’anno ha raggiunto due importantissimi traguardi, ha esordito come attrice e molto presto la vedremo esordire nei panni di conduttrice. Registrerà in Sardegna “Love Island“, un programma che andrà in onda qui in Italia per la primissima volta in assoluto. Lei è molto emozionata per questo e non ci sta più nella pelle all’idea di partire e cominciare questo viaggio.

Giulia sui social è sempre più seguita e più amata, ed è sempre più orgogliosa dei traguardi che sta raggiungendo.