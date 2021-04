Giulia Salemi già in bikini toglie il fiato, i fans impazziscono: “La mia Mulan”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è bellissima con la sua nuova linea di costumi

Giulia Salemi è stata una delle ultime concorrenti del Grande Fratello Vip e sicuramente l’unica che può dire di aver fatto questo reality ben due volte e la seconda non come guest star. Durante la sua prima esperienza, il suo cammino si incrociò con quello di Francesco Monte per il quale aveva avuto una cotta da ragazzina quando lui aveva fatto il tronista a Uomini e Donne. Tra di loro scoppiò l’amore ma la loro storia finì dopo pochi mesi la fine del programma, motivo per cui Giulia ha deciso di ripartecipare.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Si è ripresentata lo scorso novembre promettendosi di fare questo percorso da sola per farsi conoscere, ma il fato ha avuto altri piani per lei perché nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli con cui ha cominciato una storia d’amore molto intensa che sta proseguendo ancora oggi che sono fuori dal programma. I due sono innamoratissimi, felici ed affiatati.

Giulia, intanto, ha ripreso in mano la sua carriera che sta procedendo a gonfie vele: tra qualche giorno, infatti, esordirà come conduttrice su Mediaset Play del nuovo programma “Salotto Salemi“.