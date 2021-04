Il compagno di Elena Boschi, Giulio Berruti finisce nella bufera per il vaccino: “ha 36 anni! È un privilegiato!” Ma lui si difende: “È perché sono un dentista”

Le foto della vaccinazione stanno diventando quasi un rito obbligato per chi riesce ad accedere alla somministrazione dell’ambito farmaco anti-Covid. Tantissimi personaggi famosi, italiani e non, si sono fatti riprendere subito dopo l’iniezione, sia per celebrare il traguardo della scienza, che in un anno è riuscita a perfezionare il farmaco, sia per sensibilizzare gli scettici no-vax.

Ma proprio in questi giorni in cui sono emersi moltissimi casi di “furbetti del vaccino”, cioè persone che avrebbero saltato la fila, anche le foto di un noto attore fanno molto discutere. Nella bufera è finito Giulio Berruti, attore 36enne accusato di aver avuto accesso al vaccino prima degli altri perché “privilegiato“. Il sospetto di molti è stato che la sua storia con Maria Elena Boschi, ministra di Italia Viva, possa averlo favorito. Ma la realtà è un’altra.

Giulio Berruti, bufera per il vaccino. Lui si giustifica: “Sono un dentista”

Sotto la foto in cui Berruti annunciava sui social di aver ricevuto la prima dose di vaccino, si sono scatenati i commenti infuriati dei suoi follower. “A quale categoria appartiene? Gli attori sono fragili?“, scrive uno. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!“, gli fa eco un altro. Ma anche “Scusa ma perché tu così giovane l’hai già fatto? Perché frequenti una certa politica?”.

Berruti è dovuto intervenire, postando delle storie su Instagram, in cui chiarisce il motivo del suo vaccino. “Sono un dentista. Nel Lazio gli odontoiatri sono stati tutti vaccinati” fra l’altro specifica che lui sarebbe anche uno degli ultimi professionisti ad usufruire del servizio. Nessun favoritismo quindi. Berruti, che è diventato famoso per i ruoli in serie tv come Ritorno a Rivombrosa e Squadra antimafia, ha poi raccontato di aver cominciato a fare l’attore proprio per pagarsi i costosi studi in Medicina e odontoiatria.

“Per chi non lo sapesse – scrive il compagno della Boschi – lavoravo come attore per pagare le spese: ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in ‘Estetica del sorriso e ortodonzia‘. E lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo”.