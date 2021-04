Gratta e vinci gratis? C’è chi li ha rubati nel bar di fiducia, i dettagli

Avete mai pensato di fare una rapina di Gratta e vinci così da averli gratis? A Tavagnacco qualcuno lo ha fatto, ecco cosa è successo

Una semplice pausa dal lavoro può trasformarsi in una rapina. E’ quello che è successo al bar Da Rina di Tavagnacco, il 12 aprile nel pomeriggio, quando un gruppo di persone è entrato alla solita ora chiedendo il consueto caffè. Così mentre la barista era intenta nel preparare i bicchieri, i clienti si sono divertiti a prendere i Gratta e vinci, appena consegnati, e a farli sparire in un batter d’occhio. Dopo il danno anche la beffa, ecco perché.

Gratta e vinci gratis: cosa è successo?

Così quelle persone potranno divertirsi con un pacco di Gratta e vinci gratis dal valore di 4050 euro. La proprietaria dovrà pagarli come se li avesse venduti. I due clienti abituali li hanno nascosti sotto alla giacca e facendo finta di niente se ne sono andati. “Spero almeno che non vincano o se vincono che vengano a dividere – sdrammatizza su la titolare Luciana Pescatori – Sono anche dei clienti conosciuti, ma come fai ad accusarli?”. I biglietti erano stati appena consegnati dal corriere. Il proprietario li aveva ritirati e messi dietro al bancone visto che erano arrivati i clienti che poi hanno rubato i Gratta e vinci.

Altri casi

Non è la prima volta che si presenta un caso del genere. Anche nella tabaccheria del centro commerciale Le Maioliche una dipendente nel giro di un anno e mezzo ha rubato trentatré mila euro di tagliandi, lasciando di conseguenza un buco nel bilancio del negozio. Il fatto risale al 2015 e attualmente il viceprocuratore Adolfo Fabiani ha chiesto un anno e quattro mesi di condanna per l’ex dipendente che ai tempi fu licenziata. Il giudice Tommaso Paone deciderà come procedere entro maggio.

A quanto pare i gratta e vinci sono per molti un bottino da conquistare, ma la verità viene sempre a galla e i furbi vengono scoperti prima o poi.