“Il grazie di cuore” di Malika a “Le Iene” dopo esser stata cacciata di casa e disconosciuta dai suoi genitori per aver detto la verità su se stessa.

Una realtà disarmante quella di Malika, ragazza ventiduenne di origini toscane, abbandonata e disconosciuta dai suoi genitori semplicemente per aver detto la verità su se stessa. Una realtà fatta di ignoranza, pregiudizi e limitazioni. Ma soprattutto di violenza camuffata.

A prendere le sue difese pubblicamente, tentando di sbaragliare una volta per tutte le discriminazioni e la violenza di genere che continuano a proliferare liberamente nella nostra penisola italiana, è intervenuto il cast de “Le Iene” nella sua interezza. Attualmente capitanato dalla coraggiosa squadra formata dai conduttori Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e dalla Gialappa’s Band. La trasmissione ha deciso di affrontare la famiglia di Malika in diretta televisiva nell’ultima puntata andata in onda nella serata di ieri, 13 aprile. Ecco tutti i dettagli a tal proposito.

Le Iene incontrano i genitori di Malika, o il primo passo verso la giustizia: “grazie di cuore“

Ama una ragazza. Questa sarebbe stata l’unica ed inammissibile colpa di Marika per i suoi genitori. Un fardello da portare che le è costato fin troppo. Insulti, umiliazioni ed un conclusivo spaesamento dovuto all’abbandono. “Sei uno schifo“, questa è soltanto una delle tante frasi urlate al telefono attraverso una nota vocale dalla madre di Malika, dopo aver ricevuto la sua lettera di sincera confessione. Cacciata di casa ed in seguito rinnegata anche di fronte alle forze dell’ordine. Malika dopo l’accaduto aveva chiesto di poter riavere almeno i suoi abiti, anche questo diritto le è stato negato. Proprio di fronte a tale ingiustizia a 360° il cast de “Le Iene” ha deciso di rendere protagonista della loro puntata la giovane ragazza. Organizzando un faccia a faccia definitivo con la sua famiglia.

Durante il confronto con la madre della ragazza con l’inviata Veronica Ruggeri, la donna ha continuato a percorrere la sua strada con terrificante fermezza. “Io non ho nessuna figlia. Lei ha proprio sbagliato persona. Ho solamente un figliolo maschio e figliole femmine non ce l’ho”. In seguito anche il fratello di Malika sembrerà essere della stessa opinione, rincarando la dose.

“Io non prendo le parti di una persona che fa schifo. Ci vorranno anni prima di rimettersi di tutti e quattro a tavola e mangiare un boccone insieme”. Per poi concludere tentando di giustificare così la loro privazione anche della sua residenza: “Mia mamma mi ha detto per chi fa uso di sostanze c’è una cura, per quelli no“.