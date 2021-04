Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile: il segreto di Nino

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile: le Veneri indagano sulla vita di Nino e scoprono qualcosa che non piacerà a Dora.

Dora si è presa una bella sbandata per Nino, ma l’identità del ragazzo è tutt’ora un mistero. Marta invece è tornata a Milano con l’intento di sistemare le cose con Vittorio: peccato che adesso i due coniugi Conti non si parlino proprio. Dopo aver scoperto che anche Vittorio l’ha tradita con Beatrice, Marta ha lasciato la casa, tornando a vivere da suo padre Umberto. Al Paradiso intanto alcuni abiti sono scomparsi misteriosamente dagli appendiabiti, ricomparendo contraffatti. Armando, facendo le veci di Vittorio, si sta occupando del caso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile: Giuseppe ha un capro espiatorio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni americane de Il Paradiso delle Signore scopriamo che per sviare le ricerche di Armando, Giuseppe cercherà di far ricadere tutta la colpa della truffa degli abiti sulla povera Irene. L’Amato affermerà di aver visto la ragazza rubare un vestito proprio qualche giorno prima. Armando, seppur non del tutto persuaso, deciderà dunque di indagare su di lei. Nel frattempo l’arrivo di Alan Sterling metterà il Circolo in subbuglio. Per l’occasione, Adelaide liquiderà ufficialmente Fiorenza e la sostituirà con Ludovica. Vittorio e Marta, intanto, continueranno a pensarsi, seppur a distanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo inoltre che le Veneri indagheranno sull’identità di Nino e scopriranno che è un seminarista. Le ragazze, a questo punto, non sapranno come dirlo a Dora, ormai follemente innamorata del nuovo cliente del Paradiso.