Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile: Dante tenta di sabotare Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile: Federico prepara un discorso per Umberto, Dante cerca di metterci mano.

Dopo la misteriosa scomparsa di alcuni abiti dal magazzino del Paradiso, Armando ha concentrato le sue ricerche su Giuseppe Amato, ma l’uomo è stato abbastanza furbo da sviare i suoi sospetti ed indirizzarli verso Irene. Dora è innamorata perdutamente di Nino, ma ignora un importante dettaglio sulla sua vita: il ragazzo è un seminarista. Le altre Veneri, che hanno appena scoperto il “segreto” di Nino, cercano ogni modo per tenere i due lontani. Tra Vittorio e Dante, infine, è guerra aperta. Il ritorno di Marta a Milano ha cambiato le carte in tavola e potrebbe avere dei risvolti inaspettati.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile: Cosimo indaga su Umberto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Armando beccherà davvero Irene intenta a sottrarre un vestito dal magazzino in vista dell’evento in fiera. I suoi sospetti sembreranno dunque confermati e Giuseppe Amato potrà tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo le Veneri si adopereranno per distogliere l’attenzione di Dora da Nino, mentre Cosimo indagherà sul giallo dell’ultima lettera lasciata da suo padre. Sia la moglie Gabriella che Ludovica saranno particolarmente preoccupate per la sua stabilità emotiva.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Dante sfrutterà ogni mezzo a sua disposizione per mettere in cattiva luce Vittorio durante l’ evento del Circolo. Sarà Beatrice a ribaltare la situazione, trovando un modo per far risaltare il cognato agli occhi degli invitati.