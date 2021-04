La Fuggitiva. Anticipazioni lunedì 19 aprile, terza puntata

La Fuggitiva, anticipazioni 19 aprile: Marcello ed Arianna sono disposti a tutto per arrivare fino in fondo alla questione.

Dopo il grande successo delle prime due puntate, La Fuggitiva torna in tv con un nuovo attesissimo episodio all’insegna degli intrighi e dei colpi di scena. La serie con protagonista Vittoria Puccini andrà nuovamente in onda lunedì 19 aprile con un doppio appuntamento in prima serata su Rai 1.

Composta da un totale di quattro puntate (ognuna da due episodi), la fiction narra la storia di Arianna Comani, giovane donna accusata dell’omicidio del marito Fabrizio. Costretta a scappare insieme al figlio Simone, Arianna cerca di sventare i piani di chi ha tentato di incastrarla e nel farlo scopre un abisso di macchinazioni ed intrighi che non avrebbe mai creduto possibili.

La Fuggitiva, anticipazioni terza puntata (19 aprile)

Dalle anticipazioni della terza puntata de La Fuggitiva scopriamo che Arianna e Marcello (giornalista convinto della sua innocenza) si recheranno in Svizzera, per incontrare un consulente finanziario. L’uomo farà il nome di Louise Bruno, una donna che potrebbe dare ai due fuggitivi le risposte che stanno cercando. Sfruttando le informazioni ricevute, Arianna e Marcello si intrufoleranno in casa della donna. Qui scopriranno alcune fondamentali informazioni riguardo a Litium, una società che gestisce il riciclaggio di soldi sporchi. Nel frattempo la poliziotta Michela scoprirà una notizia sconvolgente: la moglie di Berti ha un tumore, ma per qualche strano motivo nessuno ne è a conoscenza.

La terza puntata de La Fuggitiva andrà in onda lunedì 19 aprile in prima serata su Rai 1 (ore 21.25). Continuate a seguirci per scoprire le anticipazioni dell’ultimo episodio della serie.