La Vita in Diretta, polemiche su Belen: qualcuno la difende

Belen appare bellissima come sempre, incinta di cinque mesi, come una venere in bikini in un resort a cinque stelle delle Maldive. Le sue foto hanno scatenato invidie e soprattutto polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen è volata alle Maldive con il fidanzato Antonino Spinalbese e nel pancione la loro piccola Luna Marie. Il primo viaggio tutti insieme nel resort extra lusso.

Belen alle Maldive e le polemiche, qualcuno però la difende: chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Mentre i due innamorati scattano selfie dorati e li postano sui social i fan si scatenano indignati. Il DPCM in vigore fino al 30 aprile vieta di viaggiare. “Perché loro sì e i comuni mortali no?“.

Belen non si scompone ma risponde che è alle Maldive non per vacanza ma per lavoro. Dovrà, stando ha quanto ha dichiarato, scattare delle foto per il brand lanciato insieme con la sorella Cecilia.

Ai detrattori chiede di non essere seguita sui social. In più qualche lingua velenosa fa notare che in quello stesso resort ci è già stata con l’ex marito Stefano De Martino. E poi, che ci fa con lei l’attuale fidanzato se si tratta di un viaggio di lavoro?

Il fidanzato, a quanto pare, abbandonato il mestiere di coiffeur, si occuperà di scattare delle foto. “Io non sopporto l’invidia sociale e l’accanimento – dicono in studio – anche perché insultando i vip sui social molti sentono di accorciare le distanze. Si tratta delle stesse persone che se ti incontrano ti chiedono un selfie. Io direi chi se ne frega se Belen sta alle Maldive“.

Un altro opinionista fisso de La vita in diretta dice: “E’ andata lì per fare pubblicità a un resort ma pensiamo anche a casa nostra e a risollevare le sorti dell’economia. Ma poi che problema c’è se questa poteva andare alle Maldive? Almeno Belen è andata a fare le foto e ha avuto il coraggio delle proprie azioni. Questo paese consente questo“.

“Quelli che stanno dietro la tastiera a commentare – spiega Candida Morvillo – non fanno altro che aspettare lo scivolone per potersi lamentare e indignare. Se Belen poteva andare alle Maldive a lavorare buon per lei altrimenti si beccherà una multa. Questa storia racconta di un vero e proprio malcontento nel Paese perché anche quelli che non commentano pensano che vorrebbero stare alle Maldive. Mi auguro che il resort che pubblicizza sia italiano“.