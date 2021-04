Laura Cremaschi, in bikini toglie il respiro: perdersi è lecito – FOTO

Laura Cremaschi in bikini investe Instagram di bellezza, impossibile non ammirare: da togliere il respiro

Capelli biondi, occhioni azzurri, forme da far girare la testa, Laura Cremaschi è una Venere di sensualità. Seguita ad Avanti un Altro nel ruolo di Bonas, fa impazzire i telespettatori con la sua bellezza, ma anche i numerosi fan su Instagram.

Una pagina social da ben 1 milione di followers, non manca di arricchirla di nuovi imperdibili scatti. Gli ultimi hanno infiammato il web, catturando tutto il suo fascino.

Laura Cremaschi in bikini: statua di bellezza

L’ultimo post di Laura Cremaschi ha lasciato i fan attoniti per l’ineguagliabile bellezza. Immergendosi in piscina, si lascia ritrarre in bikini intenta a scendere la scalinata. In un sofisticato bianco e nero, la foto cattura la sua perfetta figura, disegnata da un artista.

Curve esplosive, fisico scolpito evidenziato dal bikini nero, la Bonas è l’immagine della seduzione. Un fascino inimitabile, che va ben oltre la mera estetica. Sinuosa ed elegante, sprigiona femminilità in ogni posa e gesto, mantenendo invariata la sua raffinatezza.

A tal proposito, non a caso, la descrizione al post riporta una citazione di una tra i più celebri stilisti, simbolo di rivoluzionario cambiamento alla moda femminile, modello tuttora contemporaneo e riproposto: Coco Chanel. La frase che accompagna la diapositiva della stilista francese “Il nero è tutto… Così come il bianco… La loro bellezza è assoluta… È l’armonia perfetta“.

Espressione che può essere utilizzata per descrivere la silhouette della showgirl. In meno di un’ora ha conquistato più di 15 mila like e collezionato increduli complimenti.