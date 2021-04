Martina Stella riesce sempre a lasciare il segno su Instagram: i suoi ultimi scatti postati poco fa hanno letteralmente estasiato i followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella sempre più spaziale sui social network: la meravigliosa attrice continua a pubblicare contenuti piccanti in cui mostra il suo fisico incredibile. La nativa di Impruneta è uno spettacolo della natura e la sua bellezza continua a fare breccia nel cuore degli ammiratori. La 36enne, ogni giorno, impressiona tutti con scatti strabilianti e svela le sue passioni scrivendo frasi nelle didascalie.

“Dopo ogni scatto fotografico non riesco a resistere alla voglia di analizzare ogni piccolo dettaglio della foto. La fotografia è una delle mie più grandi passioni. Qual è la vostra passione più grande?”, ha scritto oggi nel suo incantevole post. E le fotografie di contorno sono decisamente incredibili e provocheranno sicuramente forti emicranie per i tantissimi seguaci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Noemi baciata dal sole: il top aderente della cantante lascia tutti senza parole – FOTO

Martina Stella, scollatura vertiginosa: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Miriam Leone illumina il web con il suo sorriso: un particolare sorprende i fans – FOTO

Martina, poco fa, ha davvero esagerato e ha condiviso una serie di fotografie da infarto. La meravigliosa attrice e modella è distesa comodamente sul letto e sfodera un outfit da urlo. Il vestitino è estremamente scollato e il suo décolleté è più che visibile e fa sognare tutti. Come se non bastasse, la 36enne ha ai piedi dei tacchi piccanti e altissimi. Le sue gambe sono letteralmente magnifiche e sono ovviamente scoperte.

Il post ha già inanellato più di 5mila likes in meno di mezz’ora. “Splendida…e sempre molto bella”, “Sensualità al massimo”, “Foto o selfie sei sempre divina”, “Sempre fantastica, sei unica”, “Martina, come non vedere la tua infinita bellezza”, “La mia passione più grande è guardare le tue foto”, si legge tra gli incalcolabili commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

La celebre toscana, qualche giorno fa, diede già un assaggio del suo lato A esplosivo pubblicando una fotografia in cui indossava soltanto un bikini striminzito.