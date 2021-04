Mercedesz infiamma il web con una posa sublime: da infarto – FOTO

Mercedesz infiamma il web con due scatti che mandano i fan in estasi: sguardo, labbra e posa da infarto. Unica e irresistibile…

Gli utenti non trovano le parole per descrivere la bellezza di Mercedesz. La giovane figlia di Eva, che qualche anno fa si lanciava in tv come concorrente dell’Isola dei Famosi, quest’oggi è un’influencer e una modella da migliaia di followers. Sempre più bella e sensuale, la 29enne si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo: da qualche mese, infatti, è ospite fissa di Pomeriggio Cinque, il programma a cui partecipa in veste di opinionista. Pochi minuti fa, Mercedesz ha condiviso uno scatto proprio all’esterno degli studi Mediaset, sfoggiando un look ed una femminilità disarmanti: sguardo che ipnotizza e labbra da infarto.

Mercedesz, posa sublime e labbra da infarto – FOTO

La modella, pochi istanti fa, ha pubblicato tramite Instagram due scatti che risalgono alla registrazione di Pomeriggio Cinque. Mercedesz, che si trovava in auto all’esterno degli studi Mediaset, si è scattata dei selfie che non ha mancato di condividere con gli utenti, che sono rimasti incantati dalla sua bellezza.

In entrambe le foto, lo sguardo dell’influencer fissa con aria di sfida l’obiettivo e riesce ad ipnotizzare i fan. Le labbra della modella, valorizzate dal rossetto, si dischiudono impercettibilmente, donandole un tocco di sensualità devastante. La maglia glitterata va a completare il look impeccabile, con un risultato in grado di mandare il web in tilt: nei commenti, solo apprezzamenti per la figlia di Eva.

“Sei sempre più bella” – le scrive un utente, mentre qualcun altro rincara la dose – “Meravigliosa dentro e fuori“. Attualmente, il post ha raccolto un totale di quasi 4mila likes.