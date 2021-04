Michelle Hunziker divina in una splendida giornata di sole – FOTO

Michelle Hunziker: il post allenamento in terrazza è magnifico. Un fisico così bello e perfetto che sembra una ragazzina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Bellissima, solare e travolgente con la sua simpatia. È una delle donne di maggiore successo in tv e sui social. Parliamo di Michelle Hunziker, la presentatrice svizzera che al momento vediamo dietro al bancone di Striscia la notizia insieme al suo amico e collega Gerry Scotti.

Insieme sono una forza della natura, ironici al punto giusto, bravi ad improvvisare ma anche all’altezza di essere seri e rispettosi quando la situazione lo richiede. Tra di loro c’è molta differenza di età, Gerry ha una carriera ben più lunga di quella di Michelle alle spalle ma lei è talentuosa e lo zio, come lo chiama Michelle, l’ha vista crescere e maturare in tutti questi anni.

Lei che da buona svizzera è precisa e meticolosa, ha costruito la sua carriera a piccoli passi arrivando ad essere certamente uno dei volti di punta di Mediaset dimostrando di essere una donna non solo in gamba ma anche in grado di ricoprire tantissimi ruoli. Ed oggi insieme al presentatore di Pavia è per la sesta volta, insieme a lui, alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci. E come sempre oltre che in tv la moglie di Trussardi non fa mancare la sua presenza sui social.

LEGGI ANCHE –> Melissa Satta, “pronta a partire”: è bellissima, il web è pazzo di lei – FOTO

Michelle Hunziker, una dea in terrazzo: gambe in primo piano

LEGGI ANCHE –> Rocío Muñoz Morales, bellezza e dolcezza estrema: beato Raoul Bova – FOTO

Divina in una splendida giornata di sole è Michelle Hunziker. La svizzera ha condiviso un momento della sua giornata su Instagram mentre si rilassa in terrazzo, al sole, insieme al suo cane Odino. Prima inquadra il suo levriero che si rilassa sul divanetto mentre prende il sole con gli occhi chiusi, poi è il suo momento.

Ci spiega che ha appena concluso l’allenamento e adesso si gode la bella giornata di sole. Così dà il buongiorno ai follower e poi apprezza il bel sole che la bacia dalla testa ai piedi: “Ma che giornata meravigliosa c’è?!” esclama.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle è già in tenuta estiva. Short di jeans cortissimi e canotta nera, un fisico perfetto ed i capelli leggermente mossi. Sembra una ragazzina. Le sue gambe sono in primo piano ed è uno spettacolo pazzesco. È seduta sul pouf del terrazzo e il cellulare la inquadra dal basso, non ci sono parole per descriverla: una dea.