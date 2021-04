Miriam Leone: cosa fa ai capelli per averli così sani? Il segreto di Miss Italia

Anche voi vorreste avere i capelli di Miriam Leone ma non sapete cosa fare? Scopriamo insieme i segreti di Miss Italia

Passa il tempo ma Miriam Leone rimane una delle donne preferite del pubblico italiano. Nonostante siano trascorsi tredici anni da quando fu incoronata Miss Italia, i fan non rinunciano a seguirla sui social o in televisione. La conduttrice ha ormai una cerchia di persone che la ammirano e la supportano ovunque. La sua semplicità ha conquistato tutti ma c’è una domanda che molti si fanno: visti i capelli stupendi, cosa fa la Leone per averli così?

Miriam Leone: qual è il segreti dei suoi capelli?

Il pubblico femminile si chiede come Miriam Leone possa avere sempre capelli perfetti. In realtà la donna non fa molto alla sua chioma, preferisce lasciarla così al naturale piuttosto che fare continue messe in piega o trattamenti vari. Li protegge con prodotti idratanti per renderli lucenti e e belli e soprattutto per mantenere vivo il colore rosso. Infatti la sua base naturale è castana ma Miss Italia non rinuncia a colorarsi i capelli. Insomma la Leone è perfetta così com’è e non ha bisogno di filtri o grandi trasformazioni, genuinità e naturalezza fanno di lei una donna meravigliosa. Anche su Instagram si mostra così come mamma l’ha fatta, ma il trucco non deve mai mancare. Il suo make-up preferito? Matita nera, mascara e un velo di rossetto. Non serve nulla per risaltare i suoi occhi verdi smeraldo.

Per molti è la numero uno: naturale, truccata, con filtri, non importa. La Leone con la sua dolcezza e solarità è riuscita a lasciare un segno nel cuore degli italiani che la ammirano per il suo talento e la sua bellezza esteriore e interiore.