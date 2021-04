Miriam Leone sempre molto attiva sui social: l’attrice ha postato una fotografia decisamente intrigante e particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Oggi è un giorno davvero importante per Miriam Leone: la splendida attrice compie infatti 36 anni. La siciliana iniziò la sua carriera nel 2008: la vittoria di ‘Miss Italia’ aprì le porte del mondo dello spettacolo. Ann Strasberg, nel corso di quella edizione, le attribuì anche il titolo di ‘Miss Cinema’. Miriam ha preso parte a diversi film di successo come ‘La scuola più bella del mondo’, ‘In guerra per amore’ e ‘Un paese quasi perfetto’, ha recitato in fiction celebri come ‘Distretto di polizia’, ‘La dama velata’, ‘In arte Nino’, ‘1992’, ‘1993’ e ‘1994’.

La Leone è particolarmente attiva sui social network: i suoi scatti strabilianti fanno sempre il giro del web. L’ultimo scatto piazzato in rete è davvero speciale. Un particolare non è sfuggito ai fans: la nativa di Catania indossa degli occhiali a forma di cuoricino molto carini. Il suo sorriso, invece, illumina come sempre la scena.

Miriam Leone scosciata, gambe da urlo in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam, nell’ultima fotografia condivisa online, copre i suoi meravigliosi occhi con delle lenti particolari. Questo è un vero peccato: i suoi coloratissimi occhi e il suo sguardo intenso lasciano sempre senza parole i suoi ammiratori. Qualche settimana fa, la classe 1985 mandò in tilt Instagram pubblicando una fotografia da infarto.

La Leone sfoggiava un outfit mostruoso, con gambe totalmente scoperte. La sua sensualità non è assolutamente quantificabile, proprio come la sua bellezza e la sua esplosività. La siciliana è incantevole e sexy, e con i suoi scatti fa impazzire i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam, diversi mesi fa, fece sognare tutti condividendo una fotografia in cui indossava un maglioncino con apertura mostruosa: il suo décolleté mandò in estasi tutti i seguaci e non.