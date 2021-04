Noemi ha postato sul suo profilo Instagram una foto meravigliosa: la cantante si gode il sole e indossa un top super aderente e corto.

Noemi è indubbiamente una delle cantanti più talentuose ed amate dell’intero panorama italiano. La romana conquistò fin da subito consensi, partecipando e ben figurando (seppure senza vincerlo) al talent X Factor. La classe 1982, nella sua carriera, ha già pubblicato già 8 album e ha partecipato a ben 6 edizioni del Festival di Sanremo.

Noemi è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 508mila followers. La 39enne ama condividere scatti in cui mette in mostra la sua bellezza. La nativa di Roma, qualche giorno fa, ha commosso tutti i suoi fans con una toccante intervista a ‘Le Iene’. La cantante ha raccontato di aver perso più di 20 chili in un anno e mezzo. La Scopelliti ha anche rivelato di aver subito alcuni attacchi di bullismo, sia qualche mese fa che adesso. L’ultima fotografia apparsa sul web, in ogni modo, ha deliziato la platea.

Noemi splendida: la cantante da urlo con top cortissimo e ventre da applausi

Noemi ha fatto impazzire tutti condividendo una fotografia pazzesca. La cantante è seduta su una panca e si gode il sole. Il suo viso bellissimo illumina sicuramente il mondo dei social network. La 39enne indossa un top cortissimo e aderente che scopre totalmente il suo ventre da applausi.

“Basta un raggio di sole per farmi tornare il sorriso. Altri meteoropatici online?“, ha scritto nella didascalia. Il post ha ovviamente raccolto numeri incredibili, collezionando 17mila cuoricini in meno di un’ora. I suoi fans stanno commentando con enfasi ed entusiasmo, complimentandosi per la sua bellezza.

Noemi, la scorsa estate, fece girare la testa a tutti condividendo una fotografia in cui piazzò il suo incredibile didietro in primissimo piano, proprio davanti all’obiettivo.