Nunzia De Girolamo e il duetto con Verdone: grasse risate sul web – VIDEO

Nunzia De Girolamo si sta godendo il suo successo meritato come nuovo volto tra i conduttori Rai. Arriva un tributo speciale su Instagram a un personaggio unico

Ciao Maschio è il titolo di una mostra fotografica che ha avuto luogo a Roma in cui veniva celebrato il cinema italiano attraverso i volti di alcuni interpreti maschili che hanno dato lustro alla settima arte nel nostro paese. Il titolo richiama l’omonimo film di Marco Ferreri del 1978.

Ciao Maschio è anche il fortunatissimo programma condotto da Nunzia De Girolamo, ex ministro delle politiche agricole del governo Letta che, tolta la veste istituzionale, si è cimentata nel mondo televisivo per la prima volta da protagonista. Il fil rouge che collega quest’oggi la mostra fotografica prima citata e il talk show di Rai Uno è la presenza di un uomo, icona nel panorama dello spettacolo italiano: Carlo Verdone. Scopriamone il motivo.

Nunzia De Girolamo: il tributo a Carlo Verdone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Il regista e attore Carlo Verdone è stato protagonista della mostra fotografica avvenuta nel 2012 nella Casa del Cinema di Roma, adesso appare simpaticamente sul profilo Instagram della conduttice Nunzia De Girolamo, sempre sotto l’insegna del titolo Ciao Maschio.

La presentatrice ha infatti reso pubblico un video montato ad arte, in cui lei stessa sembra dialogare con Verdone, attraverso un mix di immagini raccolte dalla sua trasmissione e da film più celebri dell’artista romano. Un trionfo d’ilarità in cui spicca la mai dimenticata Elena Fabrizi, a tutti nota come Sora Lella.

Dobbiamo aspettarci un prossimo appuntamento con il famoso regista? Gli ospiti dell’ultima puntata andata in onda lo scorso 11 Marzo sono stati Carlo Calenda, Francesco Pannofino e Beppe Convertini.

Nunzia De Girolamo non smette di sorprendere il suo pubblico attraverso dialoghi interessanti, domande mai banali e uno stile garbato e personale che ha decisamente conquistato il pubblico. Come lei stessa dice, a Ciao Maschio “gli uomini si spogliano in tv”: una metafora che suggerisce la semplicità e autenticità delle interviste, senza mai dimenticare l’altra metà del cielo.