Orecchie tappate: rimedi naturali e consigliati per risolvere il problema

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ingredienti più consigliati per risolvere il problema in poche mosse. I dettagli.

Tra i fastidi più invasivi che si possono presentare ci sono sicuramente le orecchie tappate. Si tratta di una problematica davvero frequente che aumenta soprattutto se si hanno delle abitudini comuni, come andare in piscina oppure viaggiando in aereo.

Ovviamente, in questo caso, è bene capire se la problematica è dovuta ad una situazione transitoria oppure si presenta come una infezione del padiglione auricolare. La causa più comune, di solito, è per la presenza dei tappi di cerume.

In questo caso per fortuna non serve necessariamente il consulto di un medico, ma esistono molti rimedi naturali che possono fare al caso vostro.

Rimedi naturali migliori per alleviare il fastidio

Uno dei rimedi più efficaci per combattere una banale ostruzione delle orecchie, che non sia causata da infiammazioni o infezioni, è sicuramente il lavaggio auricolare. Per farlo non dovete far altro che andare ad irrigare il vostro orecchio con dell’acqua tiepida aiutandovi con una comune siringa.Dovete essere accorti nel non usare dell’acqua troppo calda, poichè può provocare delle ustioni alla parte interna dell’orecchio, che è molto più delicata rispetto alla parte esterna.

Sulla stessa falsariga potete cercare di risolvere questo problema iniziando ad utilizzare anche degli impacchi caldi. Anche questo rimedio del tutto naturale è di facile applicazione. Non dovrete far altro che bagnare una semplice salviettina con un po’ di acqua calda e andare a coprire la zona dell’orecchio per almeno 5-10 minuti con la salviettina. Il calore sprigionato durante questo tempo andrà a sciogliere leggermente quello che è il cerume favorendone la fuoriuscita.

Se gli impacchi non bastano, potete anche optare per il vapore puro. In questo caso non dovrete far altro che andare a far bollire dell’acqua in una pentola e, una volta raggiunto il picco massimo, andare a mettere la testa coprendovi con un asciugamano. Se questo metodo è un po’ troppo invadente, potete semplicemente pensare di effettuare un rilassante bagno caldo. Il vapore della vostra acqua farà il resto.