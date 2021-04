Pio e Amedeo, messaggio al vetriolo verso Barbara D’Urso: lei non ci sta

Il duo comico Pio e Amedeo in un’intervista al Corriere ha annunciato il nuovo programma di Canale 5, la frecciatina a Barbara però è davvero pesante. Capiamo cos’hanno detto

Venerdì 16 aprile andrà in onda per la prima volta lo show di Pio e Amedeo chiamato “Felicissima Sera”, in prima serata su Canale 5. Il duo comico salentino ha più volte annunciato questa nuova sfida proprio al Serale di “Amici” dichiarando tra gli ospiti anche la presenza della conduttrice del talent.

Ospiti del programma anche Francesco De Gregori, Ivana Spagna, Tommaso Paradiso, Emanuele Filiberto, Francesco Pannofino, Andrea Iannone. Un debutto con i fiocchi per i due amici, all’anagrafe Pio d’Antini e Amedeo Grieco, che hanno iniziato la loro carriera molti anni fa sulla rete locale pugliese Telefoggia, adesso però sono tra i comici più apprezzato del panorama nazionale.

La promozione dello show è stata lanciata anche in una recente intervista dei due al Corriere della Sera, dove però è emersa anche una critica velata ad un’altra grande donna delle reti Mediaset. Vediamo di chi stiamo parlando e cosa hanno detto di così allarmante.

Pio e Amedeo, la frecciatina pungente contro Barbara: ecco cosa hanno detto

“Il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico. È un grande show, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tempo”, hanno dichiarato senza peli sulla lingua i due amici. “Un pubblico facile da prendere e facile da convincere, che legge sempre meno, che scorre i titoli e non gli articoli, che si informa su testate fake”.

La frecciatina però sembra essere un vero e proprio attacco alla signora di Canale 5 Barbara D’Urso che da anni si rivolge proprio a questo tipo di telespettatori. Per il momento lei non ha ancora risposto ma probabilmente nelle prossime ore rilascerà qualche commento al vetriolo verso il duo che l’ha chiamata in causa.

Negli anni Barbara è finita spesso al centro di diverse critiche che le hanno contestato il suo modo troppo impostato di fare televisione e mostrarsi al pubblico a casa. Ciò nonostante resta una delle conduttrici più amate e i suoi programmi sono sempre seguitissimi per la vena leggera che riesce a regalare.