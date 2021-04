Pomeriggio Cinque, polemiche sul funerale del Principe Filippo: ci sarà Meghan Markle?

Pomeriggio Cinque, polemiche sui funerali del Principe Filippo: gli ospiti di Barbara D’Urso discutono sulla presenza di Meghan Markle

A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha sganciato la bomba in merito al funerale di Filippo di Edimburgo, che si terrà il prossimo sabato alle ore 15.00. Da giorni, i media non fanno altro che interrogarsi in merito al clima in cui avverrà l’ultimo saluto al consorte della Regina Elisabetta. Molti i dubbi sui due fratelli William ed Harry, che si rivedranno proprio in occasione del funerale, e sulla coppia formata da Meghan Markle e dal più piccolo dei figli di Diana.

Tutti i cittadini inglesi si stanno infatti chiedendo se la duchessa di Sussex, che si trova agli sgoccioli della propria gravidanza, parteciperà o meno alla cerimonia. La risposta è arrivata quest’oggi nel corso dell’appuntamento di Pomeriggio Cinque, con annesse polemiche: gli ospiti della D’Urso, infatti, non si sono risparmiati nei confronti della coppia che sta dividendo l’opinione pubblica.

Pomeriggio Cinque, le indiscrezioni sul funerale di Filippo: Meghan ci sarà?

In attesa dei funerali del Principe Filippo, che si terranno sabato prossimo, la Regina Elisabetta è tornata al lavoro dopo aver osservato quattro giorni di lutto. I media, fin da subito, si sono domandati quale comportamento avrebbero tenuto i duchi di Sussex, che negli ultimi mesi hanno ufficializzato la loro volontà di distaccarsi dalla famiglia reale. Stando alle indiscrezioni rilasciate da Barbara D’Urso, Meghan Markle non sarà presente alla funzione.

La decisione della duchessa sarebbe dettata dalla volontà di non creare ulteriori polemiche e di non attirare l’attenzione durante il giorno del funerale. Sempre secondo i rumors, la Regina Elisabetta avrebbe apprezzato la decisione di Meghan. In studio, gli opinionisti hanno espresso la loro ammirazione verso la sovrana, che dimostra il proprio carattere forte e tenace anche in questo momento di lutto.

In merito ai due fratelli Harry e William, che da circa un anno sarebbero ai ferri corti, in studio è scoppiata la polemica. Filippo Nardi, che sembra non avere una buona opinione del più piccolo dei figli di Diana, ha detto quanto segue: “E’ chiara la situazione: uno di loro si è assunto le proprie responsabilità, l’altro no“. Non tutti i presenti, tuttavia condividevano il suo stesso pensiero.

I funerali di Filippo si terranno sabato 17 aprile, alle ore 15.00, nella St. George Chapel del castello di Windsor. Attualmente, Meghan Markle appare come l’unica “grande assente” alla cerimonia.