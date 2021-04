Un Posto Al Sole, tragico lutto investe un amato personaggio

Una tragica scomparsa mette a dura prova il cast di “Un Posto Al Sole”. Il lutto investe in particolar modo uno dei personaggi più amati.

Per tutti coloro che hanno sempre seguito le vicende riguardanti l’amata soap partenopea di “Un Posto Al Sole”, in onda tutte le sere su RaiTre dall’ormai lontano 1996, hanno avuto modo di conoscere affondo, e fin da ragazzo, il sempre pacato personaggio di Filippo Sartori, interpretato dall’attore romano Michelangelo Tommaso. Nella sorsa settimana una triste scomparsa ha colpito la sua quotidianità e quella dell’intero cast della fiction italiana. Una notizia inaspettata, quanto dolorosa. Alla quale i fan dell’attore si sono subito affrettati a rivolgere lui tutto l’affetto possibile.

“Un Posto Al Sole”, il lutto ed i messaggi di sostegno a Michelangelo Tommaso alias Filippo Sartori

La notizia del tragico evento è stata propagata qualche giorno fa dallo stesso Michelangelo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. L’attore quarantenne, mostratosi sempre allegro e baldanzoso come un eterno ragazzo dal cuore tenero, ha spiegato ai telespettatori l’accaduto.

Si tratta della scomparsa avvenuta lo scorso 3 aprile dello zio ed affermato regista, Daniele Tommaso. L’artista è venuto a mancare nella notte all’età di 67 anni, dopo aver lottato con una malattia che pare lo abbia messo a dura prova per lungo tempo. Nonostante il doloroso epilogo però il regista verrà ricordato, dai colleghi e dai suoi affetti più cari, come una persona rara ed estremamente coraggiosa. Soprattutto in merito a tale difficoltà riguardante la sua salute. Proprio Michelangelo, nel suo post dedicato allo zio scomparso scriverà in tal modo.

“Purtroppo la settimana scorsa è venuto a mancare mio zio 💔con nostro grande dolore. […] la sua forza e la sua determinazione ci hanno fatto sempre pensare che ce l’avrebbe fatta. Grazie per il grande apporto alla nostra famiglia, e per tutto il bel lavoro che hai fatto; il tuo ultimo documentario Terra Promessa resterà a lungo tra le storie importanti da raccontare della nostra amata Italia.”