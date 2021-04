Grave incidente sulla provinciale: morta una coppia di coniugi, ferita una ragazza

Una coppia di coniugi ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 3 nella provincia di Ragusa.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 3 Acate-Chiaramonte Gulfi nel territorio della frazione di Roccazzo, in provincia di Ragusa. Nello scontro, che ha visto coinvolte due auto, ha perso la vita una coppia di coniugi: un uomo di 74 anni e la moglie di 65. I due viaggiano a bordo della propria vettura che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra auto condotta da una 23enne, rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti vari mezzi di soccorso, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Due morti ed un ferito, questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 aprile, sulla strada provinciale 3 Acate-Chiaramonte Gulfi nel territorio di Roccazzo, frazione del comune di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Le vittime sono una coppia di coniugi: Salvatore Petriglieri 74enne di Mazzarone e la moglie Nunzia Raniolo di 65 anni. Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Sicilia, la coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata, per motivi ancora da chiarire, con una Ford Kuga alla guida della quale si trovava una ragazza di 23 anni.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il 74enne, alla guida della Panda, non c’è stato nulla da fare. La moglie, rimasta gravemente ferita, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferita, riporta La Sicilia, la 23enne che è stata trasportata presso l’ospedale di Vittoria.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto agli adempimenti del caso per chiarire la dinamica dello scontro tra le due vetture ed accertare eventuali responsabilità.

Oggi pomeriggio a seguito di un grave incidente stradale hanno perso la vita Salvatore Petriglieri e la moglie

Socio del… Pubblicato da Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Chiaramonte Gulfi su Martedì 13 aprile 2021

La morte dei due coniugi ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social, alla famiglia delle vittime, tra cui quello del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Chiaramonte Gulfi di cui la coppia era socia.