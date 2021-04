Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i rimedi naturali più consigliati per alleviare il fastidio.

La nausea è uno dei fastidi più diffusi. Ovviamente si tratta che compare soprattutto nelle donne in gravidanza.

La nausea si presenta soprattutto di mattina, ma in alcuni casi si può protrarre per l’intera giornata. Lo stress e l’ansia, presenti in quasi tutte le future mamme, sicuramente non aiutano.

Rimedi naturali contro la nausea: dritte e consigli

Per fortuna esistono molti rimedi naturali che possono andare a diminuire questa fastidiosa sensazione.

Uno degli ingredienti più efficaci, a tal proposito, può essere sicuramente lo zenzero. Una spezia piccante che ha molte proprietà sia anti-vomito che anti-nausea.

Non dovrete far altro che fare un infuso, mettendo 1 cucchiaino di zenzero in polvere in 1 bicchiere di acqua bollente. Fate, poi, riposare il tutto per circa 15 minuti. Dopo averla bevuta, avrete un effetto quasi immediato e noterete una riduzione della sensazione di nausea.

Un effetto molto simile nel combattere la nausea lo ha anche la menta piperita. Un’erba che dovrebbe essere usata con attenzione se si soffre di bruciori di stomaco.

Usate la menta piperita, preparando una semplice tisana. In questo caso, non dovrete far altro che lasciare delle foglie in infusione per 5 minuti circa e, poi, filtrare il tutto. Anche in questo caso i risultati saranno immediati.

Per curare questo malessere è consigliata anche l’assunzione delle vitamine, soprattutto le vitamine del gruppo B, in particolare la B6. Quest’ultima è davvero essenziale nel combattere la nausea. Può essere integrata semplicemente curando l’alimentazione e, quindi, consumando cereali, verdure, latte, uova, pesce e legumi oppure può essere assunto tramite integratore.

Nell’ultimo caso si consiglia di non superare mai un solo dosaggio per non aver un aumento del problema. Proprio per questo motivo è bene ascoltare anche il parere di un medico. Grazie alle sue indicazioni, vedrete che potrete notare miglioramenti senza il rischio di compromettere la vostra salute!