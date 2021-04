20 persone decedute e altre 3 rimaste gravemente ferite: questo è il tragico bollettino del violento scontro automobilistico.

Un terribile incidente stradale ha colpito l’Egitto questo mercoledì (14 aprile). A riferire la notizia è stato il ministero della Salute e della popolazione locale, come riporta il notiziario indipendente Egyptian Streets. La tragedia è avvenuta sulla Eastern Desert Road ad Assiut, città sulla riva sinistra del Nilo, a sud del Paese. Stando a quanto riferiscono i media, un autobus si è ribaltato a causa di un forte impatto contro un camion cisterna. Le fonti delle autorità locali annoverano almeno 20 morti nell’incidente e 3 persone ferite. A seguire i dettagli.

Le dinamiche dell’impatto: i due mezzi hanno preso fuoco

Bus crash in Upper Egypt leaves 20 dead, 3 wounded, eastern Desert Road in Assiut, Upper Egypt pic.twitter.com/4cRUMItWJe — Alberto Allen (@albertoallen) April 14, 2021

Stando a quanto riporta il media egiziano, un autobus in transito dal Cairo si è ribaltato contro un camion cisterna. Le prime ricostruzioni riferiscono che l’impatto è avvenuto durante la manovra del pullman, intento a superare il grande autocarro. Durante la manovra sull’autostrada Eastern Desert: il bus è stato completamente travolto dall’altro veicolo. Lo scontro è stato violentissimo ed entrambi i mezzi hanno preso fuoco.

Le dichiarazioni del ministero hanno riferito che “36 ambulanze sono state inviate sul posto“: 20 persone hanno perso la vita; mentre 3 feriti sono stati trasferiti d’urgenza nell’ospedale generale al-Eman e all’ospedale generale Assiut. Il personale medico e sanitario conferma che le strutture sono altamente qualificate e forniranno alle vittime le cure necessarie.

Gli scontri sulle strade egiziane sono molto frequenti e si verificano quotidianamente nel Paese transcontinentale. Nonostante il bilancio complessivo di incidenti stradali sia in calo dal 2010 – dove ha raggiunto il culmine con 24.400 incidenti – il numero delle vittime resta comunque elevato. Secondo i critici, il Paese non si impegna per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme stradali.

Secondo le statistiche dell’Agenzia centrale egiziana (CAPMAS), sono stati registrati 8.480 incidenti stradali rispetto agli 11.098 del 2017.

Fonte Egyptian Streets