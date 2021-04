Supervivientes, disastro: Valeria Marini opta per uova crude, naufraghi ko

Valeria Marini a Supervivientes è stata protagonista di una spiacevole vicenda. Con due compagne ha rischiato un’intossicazione alimentare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Esuberante e vulcanica. Come in tutte le sue apparizioni, Valeria Marini lascia il segno anche nel format spagnolo Supervivientes. Il programma equivale alla versione italiana dell’Isola dei Famosi. Ma questa volta la showgirl italiana è stata protagonista di una spiacevole vicenda.

Dopo la prima prova di ricompensa, la produzione ha permesso ai concorrenti di acquistare del cibo a scelta. Valeria Marini ha trascinato i suo colleghi convincendoli a comprare delle uova. Uova che tuttavia non potevano cucinare. Pertanto la Marini le ha mangiate crude spingendo due concorrenti a fare lo stesso.

LEGGI ANCHE > Valeria Marini a Supervivientes fa già parlare di sè: flirt con un naufrago?

Valeria Marini in cerca di cibo: attaccata da una medusa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

LEGGI ANCHE > Le Iene, truffa alla mamma di Valeria Marini. Emergono scottanti novità in merito

Sono state proprio le uova crude a comportare effetti spiacevoli a Supervivientes. E’ stata proprio Valeria Marini ad avere questa iniziativa e a influenzare le compagne. La conseguenza non è stata affatto positiva. Tutte infatti avrebbero avuto mal di stomaco per poi sentirsi molto male.

Dopo essersi ripresa, Valeria per rimediare alla situazione, si sarebbe avventurata in mare per cercare granchi da mangiare. Ma una medusa l’avrebbe colpita. La 53enne non è così passata inosservata. Già protagonista indiscussa per ben tre volte in Hounduras, partecipando all’Isola dei Famosi in passato, questo quarto soggiorno si sta dimostrando molto movimentato per la showgirl italiana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Al fianco della guest star, nel format iberico, presente anche Gianmarco Onestini, fratello dell’ex GF Vip 2019 Luca. Secondo alcune indiscrezioni tra i due starebbe nascendo un flirt.