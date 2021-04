Tiziano Ferro in attesa di risposte: “Sarete i primi a sapere”

Tiziano Ferro ha voluto rispondere ai dubbi e alle domande inerenti ai suoi prossimi appuntamenti: ecco cosa ha rivelato l’artista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

L’emergenza sanitaria ha piegato il settore degli eventi che ancora oggi non sa esattamente quando potrà rimettersi in moto del tutto. Tuttavia in ambito musicale gli artisti si stanno muovendo per ripartire con alcuni concerti che saranno realizzati all’aperto nei prossimi mesi. Pur vivendo il tutto con grande speranza esiste però anche un alone di incertezza su ciò che accadrà. A questo proposito ha rotto il silenzio Tiziano Ferro che tramite i social media ha voluto affrontare con i suoi fan questo tema, facendo riferimento al suo tour negli stadi.

LEGGI ANCHE -> Oggi è un altro giorno, Max Pezzali e quella strana cosa fatta per amore

In attesa di risposte, Tiziano Ferro annuncia novità in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

LEGGI ANCHE -> Fedez e Chiara Ferragni, la grande sorpresa: i fan sono increduli

Per l’estate 2020 Tiziano Ferro aveva programmato un tour che lo avrebbe visto solcare i palchi degli stadi italiani. Dopo lo scoppio della pandemia mondiale l’artista si è ritrovato inevitabilmente a dover riprogrammare -come tutti i musicisti- i suoi concerti. Non avendo una chiara idea di come le cose si sarebbero sviluppate a distanza di un anno il cantante aveva, dopo una lunga organizzazione, annunciato le nuove date per il 2021.

Il primo evento si terrebbe il 6 giugno a Lignano Sabbiadoro, luogo che consacrerebbe l’inizio del tanto atteso tour. Ad oggi però sembra ancora lontana la possibilità di poter realizzare un evento di simile portata, ma questo non significa che il cantante non riuscirà a salire ugualmente su un palco. “Il mondo è sempre sul filo e ci chiede di attendere ancora” -scrive- “a breve notizie sul NOSTRO tour“.

Tiziano Ferro chiede ai propri fan di pazientare ancora, in attesa di poter rivelare cosa accadrà alle date dei suoi concerti. Il cantante spiega anche il perché non possa parlare ora. “Stiamo aspettando risposte in merito a questioni burocratiche che tardano ad arrivare” -ha dichiarato- “senza quelle non possiamo annunciare ancora nulla“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

“Sarete i primi a sapere“, conclude con queste parole il cantante che con le dita incrociate spera di poter dare presto buone notizie al suo pubblico.