Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, la sorpresa: “Cosa vi ricorda questo?”. I due amici che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, questa sera saranno insieme a Il Punto Zeta

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip quasi otto mesi fa e da allora non si sono più lasciati. Come ha detto Tommaso la sera della finale, “è stato amore a prima vista“, si sono trovati fin da subito e lì è cominciata un’amicizia destinata a diventare sempre più importante nel corso delle settimane e dei mesi. Duro colpo per Tommaso quando Francesco ha deciso improvvisamente di lasciare la casa il 4 dicembre 2020, uscendo da un momento all’altro. Adesso che sono entrambi fuori, si sono finalmente ritrovati.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini di nuovo insieme: la sorpresa ai fans

Dicembre 2020.

La paura di perdersi.

Aprile 2021.

La certezza di esserci. 🤧🤧🤧#tzvip pic.twitter.com/BGC797zu72 — heytheredelilah❁ (@oppyzorzi) April 14, 2021

A due mesi di distanza dalla fine del reality, Tommaso ha deciso di invitare Francesco nel suo primissimo programma dove ha esordito come conduttore “Il Punto Zeta“. Questa sera Tommaso intervisterà il suo caro amico che ha sempre creduto in lui per tutto questo tempo. Per l’occasione hanno deciso di fare una sorpresa ai fans: hanno indossato gli stessi outfit che avevano il giorno in cui si sono separati quattro mesi fa. È stato Tommaso a pubblicare lo scatto su Instagram con una semplice didascalia: “Cosa vi ricordano questi look?”.

Un vero colpo a cuore per i loro fans che ricordano piuttosto bene quegli outfit, soprattutto perché è chiara la simbologia di questo gesto: sono ripartiti esattamente da quello stesso punto, come se non si fossero mai lasciati.