La giovanissima ed acclamata corteggiatrice di “Uomini e Donne” è stata appena travolta dalla notizia dell’improvvisa scomparsa.

Ad incupire nuovamente nelle ultime ore il palcoscenico di “Uomini e Donne”, noto programma d’intrattenimento in onda con cadenza quotidiana su Canale 5, e condotto dalla sua storica beniamina Maria De Filippi, è stata la comunicazione di un lutto che ha riguardato una delle sue più celebri corteggiatrici di questa edizione. La bellissima ventenne, Beatrice Buonocore, nata sotto il segno della Bilancia ha voluto informare i suoi numerosissimi fan condividendo una commovente dedica, con tanto di foto ricordo, sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, la corteggiatrice Beatrice in lutto per la scomparsa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore (@__iambeatrix__)

L’accorato messaggio dell’amata Beatrice sui social è stato dedicato alla nonna. Scomparsa proprio nei giorni scorsi. “Ciao nonnina“, ha aggiunto allo scatto che ritrae la giovane corteggiatrice da bambina sorridente ed al fianco della nonna defunta. Un momento di passata spensieratezza al quale ha poi sentito di aggiungere: “guardaci da lassù, ti voglio bene“.

Nella storia pubblicata Beatrice ha voluto riportare gli emozionanti versi realizzati da Mitchel David Albom, scrittore e famoso autore di best seller di origini statunitensi, per esprimere più chiaramente il suo stato d’animo ed il suo pensiero in un momento così delicato. Pare inoltre che, oltre all’affetto dimostrato da parte dei suoi ammiratori in seguito al triste accadimento, anche un’altra protagonista del programma Mediaset le sia stata molto vicina in queste ore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Buonocore (@__iambeatrix__)

Si tratta infatti dell’amica ed ex compagna di giochi televisivi, Jessica Antonini. Le due avrebbero approfondito la loro conoscenza divenendo in seguito inseparabili dopo aver tentato di conquistare nei primi giorni della trasmissione lo stesso ragazzo sul trono, Davide Donadei.