Wanda Nara, baci caldi con Mauro. Il web apprezza – FOTO

Wanda Nara ci regala uno scatto "intimo" con il suo compagno.

Wanda Nara e il suo Mauro Icardi sognano di ritornare in Italia. I due amano il Bel Paese ma per il momento restano a Parigi. Il calciatore, infatti, ricopre il ruolo di attaccante nel Paris Saint Germain e per tornare in Italia servirebbe solo un ingaggiato da una squadra tricolore.

Tornare a Milano sembra un po’ difficile. L’Inter è quasi un tabù, il Milan ha basse probabilità ma potrebbe essere Torino la prossima città dove i due piccioncini e tutta la loro grande famiglia potrebbero trasferirsi con un arrivo di Icardi alla Juve. Tutto ancora da vedere e da stabilire e nel frattempo in casa Icardi scoppia la passione per il Lecce.

È stata la stessa procuratrice e moglie del calciatore a svelarlo tramite le sue Instagram Stories. Campeggiano maglie galle e rosse in casa. Sono Coki e Valentino, i primi figli che Wanda Nara ha avuto da Maxi Lopez che sfoggiano le maglie del club pugliese.

“La nonna è andata a Lecce, i miei bambini amano le maglie da calcio e quella del Lecce mancava nella loro collezione, così lei gliel’ha comprata. – ha spiegato – Piace a tutti e tre i bimbi. Coki ha ricevuto quella giallorossa e Valentino quella bianca. Coki mangia, dorme e ora fa tutto con quella maglia”.

Wanda Nara, lui e Mauro come due piccioncini

E tra dettagli calcistici più seri e quelli più goliardici dei suoi bambini, Wanda Nara non mette da parte le coccole per il suo uomo. Loro che non sono una coppia che sui social condividono molti scatti “intimi” ma questa volta si mostrano in tutta la loro passione.

È un bacio dolce, quasi da giovani che si scoprono per la prima volta quello tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Le labbra si sfiorano, entrambi abbracciano il collo dell’altra e si nascondono dietro la coppola di Mauro Icardi. Non vediamo i loro sguardi ma solo le loro labbra che si uniscono.

A corredo dello scatto la formosa showgirl inserisce una bella dedica al suo compagno: “I baci guariscono, ti danno quello che non puoi comprare, sono energia, amore e gioia … felice giorno del bacio 😘 a tutti”. Il web apprezza e riempie lo scatto di oltre 90 mila like e molti commenti.