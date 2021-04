Zenga e Rosalinda separati: lei torna in Sicilia e riceve un regalo inaspettato

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono separati dopo settimane di convivenza. L’attrice, atterrata all’aeroporto di Catania, ha ricevuto un regalo inaspettato: il suo fidanzato, tuttavia, non c’entra nulla

Dal giorno in cui hanno abbandonato la casa del Grande Fratello non si sono lasciati neanche per un istante. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono senza dubbio la coppia più inaspettata di quest’ultima edizione del reality. Sempre più innamorati, i due giovani vivono il sentimento che li unisce condividendo ogni momento della loro quotidianità con i followers.

Proprio oggi, la coppia si è separata dopo aver trascorso parecchie settimane insieme. I followers, di fronte a questa notizia, si sono immediatamente allarmati, ma il motivo non deve affatto destare la loro preoccupazione: la Cannavò è infatti tornata in Sicilia per far visita ai suoi genitori. In aeroporto, ad attenderla, c’era un regalo del tutto inatteso.

Rosalinda e Zenga separati, lei torna a Catania: il regalo inaspettato

Dopo aver trascorso molte settimane a Milano, accanto al fidanzato Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò ha deciso di far visita ai suoi famigliari. I fan, tuttavia, non hanno motivo di preoccuparsi: è stato proprio il figlio dell’ex portiere Walter Zenga ad accompagnarla all’aeroporto di Malpensa. L’attrice, che aveva nostalgia dei genitori, ha potuto finalmente riabbracciarli.

Ad attenderla, all’aeroporto di Catania, c’era una graditissima sorpresa: uno splendido mazzo di fiori, omaggio della sua famiglia. “Sono appena atterrata a Catania! I miei mi hanno portato un mazzo di fiori bellissimi…“, ha esclamato la Cannavò, in preda alla felicità.

I fan non possono far a meno di chiedersi quando avverranno le presentazioni ufficiali. Rosalinda, che ha conosciuto i due fratelli più piccoli di Zenga, non ha ancora incontrato mamma Roberta Termali: un incontro a cui i fidanzati sembrano tenere moltissimo.