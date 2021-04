Al Bano e Romina di nuovo insieme: è arrivato l’annuncio tanto atteso

Al Bano e Romina, dopo tanto tempo, tornano finalmente insieme e l’annuncio manda i milioni di fan in delirio

Pochi annunci erano attesi con la stessa ansia come quello di un ritorno della coppia d’oro della musica italiana composta da Al Bano e Romina Power. Sono infatti tantissimi i fan dei due artisti a sognare di rivederli insieme nella vita privata, purtroppo però dovranno accontentarsi di ritrovarli per ora solo sul palco. I due, dopo la separazione, avevano trascorso diversi anni lontani anche per quanto riguarda il percorso artistico. Mentre Al Bano aveva continuato con successo la carriera di cantante, Romina sembra che abbia voluto usare quel periodo di stop per dedicarsi a sé stessa e alla famiglia. Il dolore immenso per la scomparsa della loro primogenita Ylenia sembra avesse decretato la fine del duo non solo nel privato ma anche sul palcoscenico. Sono serviti infatti ben 16 anni prima che il leone di Cellino San Marco e l’artista americana riuscissero a ritornare insieme di fronte al proprio pubblico.

Al Bano e Romina di nuovo insieme

Nel 2013, probabilmente spinti proprio dall’incredibile affetto del pubblico, la storica coppia ha deciso di portare in giro per il mondo una serie di concerti chiamato “Al Bano & Romina Power Reunion Tour“. Un’esperienza davvero unica ed emozionante per i fan che sono tornati a cantare dal vivo insieme ai propri idoli canzoni che hanno fatto la storia della musica in Italia. Purtroppo la pandemia da Covid che da più di un anno ha bloccato l’intero pianeta non ha permesso ad Al Bano e Romina di proporre le esibizioni in programma in paesi come Polonia, Russia e Romania. Nell’Europa dell’Est infatti la coppia e particolarmente amata e seguita. Per la gioia dei fan però la coppia ha annunciato che a partire dal prossimo novembre sarà pronta per ritornare insieme sul palco.

È infatti già iniziata la vendita dei biglietti del concerto che si terrà il 13 novembre 2021 a Cluij- Napoca in Romania. È previsto che il tour di Al Bano e Romina toccherà quei paesi che sembrano già fuori dal tunnel della pandemia e che stanno già permettendo di organizzare eventi.