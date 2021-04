Alessandra Amoroso ha pubblicato una fotografia davvero bella su Instagram: la cantante ha anche rilasciato un messaggio profondo.

Alessandra Amoroso è innegabilmente una delle cantanti più brave e talentuose dell’intero panorama italiano. La nativa di Galatina, fin dai suoi esordi televisivi, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua “stoffa” e la sua voce meravigliosa. La 35enne è amatissima anche sui social network: le sue fotografie stupefacenti e i suoi post profondi conquistano sempre l’attenzione dei followers.

Alessandra, anche oggi, ha deliziato la sua platea con uno scatto magnifico. La pugliese ha mostrato i suoi splendidi occhi con un primo piano da urlo. Come se non bastasse, la 35enne ha scritto un messaggio toccante e profondo nella sua didascalia.

Alessandra Amoroso bellissima: il messaggio è da brividi

La bellezza di Alessandra Amoroso non la si scopre di certo oggi: lo scatto pubblicato poco va, tuttavia, ha entusiasmato tutti. I suoi occhi, con quella sfumatura spettacolare, sono incantevoli. Una cosa non passa inosservata. La cantante piazza in primo piano la sua mano su cui c’è scritto DDL ZAN. “Tutelare i diritti delle persone non è limitante per la libertà degli altri!”, ha riportato nella didascalia.

Il disegno di legge Zan prende il nome dal politico Alessandro Zan, attivista LGBT italiano. La norma serve per lottare contro violenze e discriminazioni sia verso donne che gay e disabili. Il nostro paese pare essere ancora arretrato e queste tematiche continuano a dividere.

La Amoroso, qualche giorno fa, stupì tutti pubblicando una fotografia in cui indossava un vestitino cortissimo che scopriva le sue gambe da applausi.