La bellezza dell’attrice Alice Pagani, alias Ophelia, è senza dubbio mozzafiato: si mostra in assoluta libertà abbattendo ogni censura.

In attesa del 21 aprile, giorno in cui sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming la nuova pellicola horror e dallo stile macabrabente fiabesco, realizzata dal regista Andrea De Sica, “Non mi uccidere”, la sua integerrima protagonista femminile, Alice Pagani esordisce in totale libertà. Un coming out senza precedenti, grazie in questo caso alla collaborazione con l’amata rivista dedicata alle celebrità “Vanity Fair“.

Alice regala ai suoi fan, attraverso il suo stile unico e veritiero, una meravigliosa copertina in sostegno della libertà d’espressione. Un tema molto delicato in questo momento. Affrontato dall’artista nativa di Ascoli Piceno, e conosciuta anche sotto lo pseudonimo di Ludo nelle tre stagioni di “Baby” dello stesso De Sica, che non ha paura di mostrarsi “senza protezioni” parlando in favore dell’importanza della diversità, quanto a sostengo del DDL ZAN.

Leggi anche —>>> Le Iene rivendicano Malika dopo l’agghiacciante storia tra omofobia ed abbandono

Alice Pagani, meravigliosa e veritiera contro la censura e tutte le forme di controllo: è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Pagani (@opheliamillaiss)

Potrebbe interessarti anche —>>> Striscia La Notizia, accuse di razzismo dal mondo: risponde Michelle Hunziker

Eppure nonostante il potente carico emotivo, le novità per la giovanissima Alice, alias Ophelia, non sembrano finire qui. La ventitreenne ha infatti concluso il suo primo romanzo, che prende il suo nome d’arte quanto la sua essenza evanescente e portatrice di luce su tutti i fronti. “Vorrei dedicare questo libro alla primavera, la stagione della rinascita. In questo mese il respiro di Ophelia, il suo mondo parallelo e le sue cicatrici fioriranno come margherite“, scrive l’artista dalle vedute ampie e dalla bellezza inconfondibile.

Una bellezza che va oltre gli stereotipi, che va oltre la perfezione e soprattutto va oltre i limiti di una società probabilmente ancora troppo bigotta. A colpire maggiormente i suoi ammiratori, è soprattutto il suo modo di affrontare la questione. Di sbandierare l’odio e di rivolgersi con amore. E’ forse proprio questo il segreto della sua bellezza.

Ad accompagnare la lunga serie di novelle saranno anche gli ultimi scatti pubblicati da Alice sul suo profilo Instagram…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Pagani (@opheliamillaiss)

Le istantanee faranno seguito alla conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri per il film in uscita e già fortemente acclamato dalla critica cinematografica. Ecco il commento conclusivo di una utente: “Sei riuscita con immensa profondità e verità ad accogliere un progetto importante e necessario ❤️ Brava Alice . Siamo fieri di te 🌈 Cover bellissima. Tu bellissima 🤍“.