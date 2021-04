Amici 21, mai successo: nessuno se lo sarebbe aspettato. La decisione FOTO e VIDEO

Amici 21. Il programma di Maria De Filippi ci ha abituati a colpi di scena stupefacenti e sfide dall’esito imprevedibile. Mai ci saremmo aspettati una cosa simile

Il talent show Amici va in onda sulle reti Mediaset da più di venti anni e ha sfornato nel tempo dei veri e propri idoli, star nel campo della musica e della danza, che sono oggi protagonisti di primo piano del panorama dello spettacolo nostrano.

Il capitano della nave è sempre stata la capace e attenta Maria De Filippi. Con i suoi modi gentili e affabili ha sempre messo a proprio agio i giovani che hanno affrontato la dura prova del cimentarsi per le prime volte davanti alle telecamere e con un pubblico di milioni di persone pronte ad ammirarli.

Non solo, la De Filippi è attorniata e supportata da una squadra di coach e docenti che, insieme a lei, dirigono la baracca. Non è una novità che abbia dovuto sedare gli animi anche tra di loro; alcuni, infatti, hanno caratteri più spigolosi degli altri. Volete una prova? Non immaginereste mai cosa è accaduto nella “scuola” di Amici. Cosa dobbiamo aspettarci nel serale di sabato prossimo?

Amici 21. I coach escono gli artigli: la super sfida

Fin dagli inizi dell’edizione attuale di Amici 21 è parso a tutti molti chiaro che non scorra buon sangue tra gli schieramenti composti dai coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini. Ogni puntata è stata una successione di frecciatine, sguardi torvi fino a dimostrazioni eclatanti di scarsa stima.

Questo ha portato a un avvenimento mai accaduto ad Amici. Per la prima volta non saranno solo i giovanissimi partecipanti a sfidarsi; anche i loro coach hanno deciso di mettere alla prova le loro capacità.

Il guanto di sfida è stato lanciato da Lorella Cuccarini e Arisa che hanno scritto una lettera alla Celentano e Zerbi. Proprio quest’ultimo l’ha letta alla collega, dal viso sempre più sdegnoso mentre ascoltava le parole delle “nemiche”. “Abbiamo scelto la popolarissima canzone ‘Mi vendo’ di Renato Zero, riarrangiata per la sfida” – scrivono. “Dovremo cimentarci nel canto e nel ballo. Sarà prevista una semplice coreografia. Non necessariamente dovrete cantare entrambi ma eseguire i passi basilari di danza”. Concludono dicendo che sarà una sfida divertente e inaspettata per il pubblico a casa.

Come l’ha presa Alessandra Celentano? Non troppo bene. A conclusione della lettera ha detto a Zerbi: “Non ci penso minimamente, non ho nessuna intenzione. Sono i ragazzi protagonisti, non vedo perché dovremmo fare questa cosa”.