Anna Tatangelo, la canotta spaziale distrae i followers, décolleté in vista – FOTO

Anna Tatangelo, protagonista di “Name That Tune”, ha documentato il momento make-up per i suoi fan: la canotta aderente distrae i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è una delle protagoniste della nuova edizione di “Name That Tune – Indovina La Canzone“. Il format, in onda su Tv8 con la conduzione di Enrico Papi, vanta di una squadra femminile composta da vere e proprie fuoriclasse: alla cantante di Sora si affiancano Antonella Elia, Sabrina Salerno e Orietta Berti. Anche ieri sera, la trasmissione ha registrato un successo straordinario, con 729.000 spettatori pari al 3.2% di share.

La Tatangelo, di recente, ha condiviso con i fan una clip dedicata al trucco. L’artista, affidatasi alle sapienti mani della sua make-up artist, è una vera e propria diva. I followers, tuttavia, si sono distratti di fronte alla canotta striminzita: il décolleté esplode.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo sublime, il look per la serata è pronto: ti innamori di lei FOTO

Anna Tatangelo, la canotta distrae i fan, décolleté in vista – FOTO

LEGGI ANCHE —> Elettra Lamborghini, outfit di fuoco per l’Isola, fan in estasi – FOTO

La cantante di Sora riesce ad apparire impeccabile anche di prima mattina. Qualche ora fa, Anna ha infatti dato il buongiorno ai propri fan, con un siparietto che in men che non si dica si è trasformato in una scena bollente. La Tatangelo ha infatti ripreso il momento in cui Claudia Ferri, sua make-up artist, stava applicando l’ombretto: lo sguardo dell’artista, esaltato dal trucco, era ancora più sensuale.

Un particolare ha tuttavia catturato l’attenzione dei followers, che non sono più riusciti a distogliere lo sguardo dalla loro beniamina: la canotta bianca, striminzita e super aderente, fasciava il décolleté mostruoso senza lasciare troppo spazio all’immaginazione. Una visuale che avrebbe incantato chiunque.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

L’artista, nelle clip successive, ha documentato il suo viaggio in treno. Nonostante, in questo periodo, Anna non riesca ad esercitare a pieno la propria professione, la partecipazione a svariati programmi le sta consentendo, seppur in maniera totalmente diversa, di consolidare il rapporto con i fan.