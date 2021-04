Arisa. L’uso della parrucca e i cambi look repentini: cosa c’è dietro

Arisa. La cantante lucana è impegnatissima come coach nel programma Amici di Maria De Filippi. E’ una donna forte, coraggiosa e di gran talento. Ha sofferto di un disturbo psicologico che non ha mai nascosto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Periodo estremamente florido per Arisa che si conferma, oltre cantautrice di estrema grazia e talento, un ottimo personaggio televisivo. E’ in forza al momento nella squadra di Maria De Filippi, prestando le sue competenze come docente nella trasmissione Amici. Il suo sodalizio con Lorella Cuccarini e gli scontri pepati con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano stanno dando decisamente spettacolo.

Non solo; il mese scorso Arisa ha ottenuto un buon decimo posto nella 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Potevi fare di più, scritto per lei da Gigi D’Alessio. Ricordiamo che la cantante ha vinto la kermesse canora in passato, nel 2009 nella sezione nuove proposte con la canzone Sincerità, e nel 2014 tra i Big con Controvento.

Ci ha abituati a repentini cambi di look. Come mai?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Amici 21, mai successo: nessuno se lo sarebbe aspettato. La decisione FOTO e VIDEO

Arisa: il coraggio della cantante lucana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Carlo Conti, bloccato l’esordio del nuovo programma. Il motivo inaspettato

Dando uno rapido sguardo alla bacheca del profilo Instagram di Arisa, è possibile notare come la cantante abbia fatto spesso dei repentini cambi di look. L’abbiamo conosciuta con un taglio corto e corvino, con occhiali dalle grandi lenti quando cantò Sincerità. Nel corso del tempo l’abbiamo ritrovata rasata a zero, con un caschetto sbarazzino, con lunghi capelli ricci, con parrucche, con meches e schiariture di vari colori fino a vederla completamente bionda ossigenata (ad esempio in occasione del duetto con Marco Masini nel Sanremo dello scorso anno).

Sicuramente in lei c’è tanta voglia di rinnovamento ma non ha mai nascosto di aver sofferto in passato di un problema psicologico chiamato tricotillomania. In cosa consiste? E’ un disturbo ossessivo complessivo, spesso legato a depressione, che si esplicita nell’impulso irrefrenabile di strapparsi capelli o peli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Parlare di salute mentale è sempre stato un tabù. Onore al merito ad Arisa, un’artista ma prima di tutto una donna, vera e autentica, che non nasconde le sue fragilità ma ne fa una risorsa e un’occasione di empatia. Spesso sul suo profilo Instagram tocca temi importanti che riguardano la body positive e l’inclusività in tutte le sue forme, donando forza a tutto il suo pubblico.