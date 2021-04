Ascolti in declino per Barbara D’Urso, la decisione drastica di Pier Silvio Berlusconi

Nella prossima stagione televisiva, il ruolo di Barbara D’Urso sarà notevolmente ridimensionato: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, prende una decisione drastica

Per Barbara D’Urso, il 2021 non sembra aver portato molta fortuna. La conduttrice, da sempre uno dei volti di punta di Mediaset, sta infatti ricevendo pesanti limitazioni dai vertici dell’emittente televisiva. Di fronte al calo vertiginoso dello share, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di prendere delle decisioni drastiche: il programma “Live – Non è la D’Urso” è stato infatti chiuso anticipatamente, a causa dei bassi ascolti.

Questa, tuttavia, non sarebbe l’unica scelta che l’amministratore delegato di Mediaset avrebbe intenzione di attuare. Già dalla prossima stagione televisiva, infatti, il ruolo della D’Urso all’interno dell’emittente verrà notevolmente ridimensionato: ennesima batosta per la conduttrice partenopea.

Barbara D’Urso, ascolti in declino: Pier Silvio prende una decisione drastica

Le trasmissioni di Barbara D’Urso, principalmente improntate sul gossip e sul trash, non raccolgono più i consensi di un tempo. A causa dei bassi ascolti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di chiudere anticipatamente “Live – Non è la D’Urso”, che non riusciva a battere la concorrenza di Rai 1. Questa non è tuttavia l’unica decisione drastica presa dal figlio del cavaliere. Stando alle voci, infatti, già dalla prossima stagione televisiva verranno attuati dei cambiamenti importanti.

Pier Silvio avrebbe intenzione di lasciare alla presentatrice solamente il format di Pomeriggio Cinque. Pesanti anche i tagli a Domenica Live, che passerà da cachet di 3.000 a 500 euro. Con un budget così ridotto, risulta difficile credere che la trasmissione della domenica pomeriggio possa competere con la concorrenza.

Ennesima batosta per la conduttrice, che negli ultimi tempi sta registrando un vertiginoso calo di ascolti. In pochi mesi, la posizione che la conduttrice occupa all’interno di Mediaset potrebbe tornare a vacillare.