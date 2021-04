Aurora Ramazzotti, la dedica dolcissima dei genitori commuove i fan – FOTO

Aurora Ramazzotti ha rispolverato un messaggio dolcissimo di papà Eros e mamma Michelle: ecco quello che le scrissero anni fa

Nonostante Aurora Ramazzotti sia stata cresciuta da genitori separati, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non hanno mai smesso di ricoprirla di affetto e attenzioni. La giovane conduttrice, che ha respirato un clima di unione a dispetto della rottura della coppia, ha anche reagito bene alle nuove famiglie che i genitori, rispettivamente, si sono creati nel corso degli anni.

D’altronde, Aurora non ha mai nascosto l’amore incondizionato che prova nei confronti di Michelle ed Eros. Solo qualche ora fa, la giovane conduttrice ha postato tramite Instagram la foto di una vecchia dedica, scritta dal cantante e dalla svizzera: si tratta di un biglietto risalente al suo quindicesimo compleanno.

Aurora Ramazzotti, la dedica dolcissima dei genitori – FOTO

Il biglietto che Aurora Ramazzotti ha postato tramite le Instagram stories è la testimonianza dell’amore incondizionato dei suoi genitori. Nonostante Michelle ed Eros si siano separati quando lei era molto piccola, infatti, i due non hanno mai smesso di ricoprirla di attenzioni e di affetto. Nella dedica, risalente al quindicesimo compleanno di Aurora, Michelle e Eros le fanno i loro auguri.

“Ad Auri, per i tuoi bellissimi 15 anni… Potrai finalmente telefonare e messaggiare senza tasti rotti. Fallo con cautela però… Papà Eros e Mamma Mich“: queste le dolcissime parole dei suoi genitori. La Ramazzotti, che ha ritrovato il bigliettino dopo parecchi anni, non ha potuto far a meno di commuoversi: “Che tenero“.

Era il 2002 quando il cantante e la svizzera si separarono ufficialmente, dopo 7 anni d’amore. Aurora, all’epoca, aveva solo 6 anni, ma l’allontanamento dei suoi genitori non influì minimamente sul suo percorso di crescita. Al contrario, la 24enne è divenuta una donna forte e sicura di sé.