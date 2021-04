Una bambina di 11 mesi, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata ritrovata morta nell’auto della madre all’esterno di una scuola.

Dramma in Australia, dove una bambina di soli 11 mesi è stata ritrovata senza vita all’interno di un’auto nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo è stato rinvenuto nell’abitacolo della vettura della madre che si trovava all’esterno di una scuola. Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far altro che constatare la morte della piccola. La madre, una donna di 39 anni, è stata interrogata dalla polizia che al momento sta conducendo le indagini.

Una bambina di soli 11 mesi è stata trovata morta all’interno dell’auto della madre. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 aprile, all’esterno della Kingsway Christian College, una delle scuole più rinomate di Perth, in Australia. Secondo quanto riporta la redazione Abc, la donna, che pare si fosse recata presso l’istituto per prendere un altro bambino, accortasi che la figlia non respirava ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza con a bordo i paramedici, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso della bimba.

Intervenuti, insieme ai soccorsi, anche gli agenti della polizia di Perth che hanno avviato le indagini per capire quali siano le cause della morte. La 39enne è stata interrogata, ma al momento non è stata avanzata nessuna accusa nei suoi confronti. Gli inquirenti, scrive la Abc, stanno cercando di capire da quanto tempo la piccola si trovasse in auto e se possa essere stata vittima di un incidente.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Perth ed il personale scolastico del Kingsway Christian College, il cui preside ha espresso il proprio cordoglio ed il sostegno alla famiglia della bambina.