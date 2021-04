Avanti un Altro, Laurenti non si contiene di fronte alla concorrente: “Te***nas…”

Avanti un Altro, Luca Laurenti non si contiene di fronte alla concorrente Federica: “Te***nas naturalis…”. Paolo Bonolis lo rimprovera aspramente

Ad Avanti un Altro, le domande sulla “tectona” hanno fuorviato i concorrenti, che si sono lasciati travolgere dalle battute goliardiche dei due conduttori. Era il turno del partecipante Gianmarco quando Paolo Bonolis ha introdotto lo stravagante tema dei quesiti: “La tectona è una varietà di alberi o una specie di mammifero?“. Il giovane, sbagliando, ha azzardato la seconda opzione, venendo smentito dai conduttori. Con il proseguire delle domande, a Gianmarco non è andata meglio. In breve tempo, infatti, il concorrente ha dovuto abbandonare lo studio, con grande dispiacere di Bonolis.

Dopo di lui, a sedersi, è stata la giovanissima Federica, di fronte alla quale Luca Laurenti non è riuscito a trattenersi. Il conduttore, ripensando al tema delle precedenti domande, non le ha risparmiato un commento piccante: “Te***nas naturalis…“. Paolo Bonolis, udita l’uscita del collega, è andato su tutte le furie.

Durante il turno del concorrente Gianmarco, le domande sulla “tectona” hanno dato origine ad una serie interminabile di doppi sensi e battute. Il giovane, interrogato in merito a questa varietà di alberi tropicali, non si è dimostrato particolarmente ferrato sull’argomento. In breve tempo, infatti, Gianmarco ha dovuto salutare i due conduttori, che gli hanno rivolto un in bocca al lupo per il futuro.

A sostituirlo, in men che non si dica, è arrivata la giovanissima Federica. La bellezza della ragazza non è certamente passata inosservata al pubblico a casa, né tantomeno agli stessi presentatori. Luca Laurenti, che non è riuscito a trattenersi, ha espresso il seguente commento su Federica: “Te***nas naturalis…“. Tutti i presenti sono scoppiati in una fragorosa risata, ma Paolo Bonolis non è parso dello stesso avviso. “Stia zitto! Che cosa dice?“, ha tuonato il presentatore, che tende sempre a rimproverare il collega per le sue esternazioni.

Come al solito, le gag tra Laurenti e Bonolis stemperano l’atmosfera e contribuiscono ad alimentare il clima di divertimento e di allegria che si respira ad Avanti un Altro. I concorrenti, dal canto loro, si prestano al gioco con grande affabilità.