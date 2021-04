Avete mai visto il loft dove vive Tommaso Zorzi? Sorprendente!

Il giovane vincitore dell’ultima edizione del GF Vip è ormai un personaggio richiestissimo. Ma dove vive il ‘fenomeno’ Zorzi?

Tommaso Zorzi grazie alla sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip che l’ha tenuto ‘recluso’ nella casa per quasi 6 mesi, si è fatto conoscere dal pubblico che ormai sembra non possa più fare a meno di lui.

Tommaso infatti è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico e dal successo sui social sta conquistando giorno dopo giorno il suo posto nel mondo della tv.

Le sue doti sono indiscusse e in molti azzardano la possibilità che negli anni diventi un vero e proprio showman. Tommaso è giovane, ha soli 25 anni, e può crescere ancora molto considerando tuttavia le basi sulle quali può puntare ossia la dialettica, la sfrontatezza e la spigliatezza, importanti da avere se si vuole rimanere davanti alle telecamere.

LEGGI ANCHE —> Sapete dove vive Simona Ventura? Ecco la sua casa!

Ma dove abita Tommaso?

LEGGI ANCHE —> Flavio Briatore, avete mai visto la sua villa lussuosissima?

Prima che sfondasse nel mondo della tv, Tommaso partecipò a Riccanza, il reality in onda su MTV dove molti giovani ‘figli di papà’ si fanno conoscere attraverso la loro agiatezza e la loro posizione privilegiata.

Ma forse Tommaso non raccontò tutta la verità. Infatti, all’interno del reality show mostrò una casa al Bosco Verticale dove viveva, mantenuto da suo padre. Si trattava di un appartamento con tutti i confort con un valore di 15mila euro al mq.

In realtà non era davvero così, infatti sembrerebbe che quella casa l’avesse presa in affitto per circa 6 mesi, il tempo di andare in trasmissione e che la sua famiglia era di certo benestante ma non così ricca sfondata come si è fatto credere.

Tommaso infatti, abita in un modesto loft a Milano con uno stile molto semplice ma eccentrico proprio come lui. Un’ampia stanza principale con una scala che conduce al soppalco dove si trova il letto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nel piano principale una cucina con un piccolo balconcino e una sala dove si concentra tutta la sua quotidianità e nella quale si trova la maggior parte delle volte in cui è protagonista delle sue numerose stories su Instagram.