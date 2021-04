Benedetta Rossi è fuori di sè, pubblica una stories dove appare furiosa

La nota food blogger Benedetta Rossi è apparsa molto arrabbiata sui social, talmente tanto da non riuscire nemmeno ad esprimersi

Benedetta Rossi è nota al pubblico per le sue ricette semplici e casalinghe. Il suo primo mezzo di condivisione è Facebook, dove mostra i suoi video mentre prepara pietanze deliziose e spiega come farle a casa. Di solito la Rossi appare sempre sorridente e molto gentile e materna in video. Questa volta però ha dato sfogo al nervosismo parlando chiaro sui social.

Benedetta Rossi sbotta sui social per la prima volta

La Rossi dunque ha perso il controllo esprimendo tutta la sua rabbia sui social. I suoi followers non l’avevano mai vista in queste vesti. La cuoca era così arrabbiata con qualcuno in particolare. Si tratta di Cloud, il suo cagnolino che avrebbe mordicchiato una pianta di rose che Benedetta amava molto. Per questo motivo ha voluto condividere il suo dispiacere e nervosismo nei confronti dell’amichetto peloso che ne ha combinata una grave. Nel video però si sente un tono ironico da parte di Benedetta. Anche perché come si fa ad essere arrabbiati con questi musini così dolci e belli? Li sgridi per un secondo e subito ti fanno tenerezza. A volte addirittura mentre li sgridi cominciano a fare scene imbarazzati e scappa la risata. Inquadra anche Cloud che appare con una faccia un pò dispiaciuta.

Purtroppo si sa che i cani, specialmente da cuccioli sono molto esuberanti e mordono qualsiasi cosa per farsi i dentini. Non è quindi una sorpresa, certo che quando capita a qualche oggetto a cui teniamo molto non fa piacere. Benedetta e suo marito Marco sono molto legati agli animali, avevano un’altro cane prima di Cloud si chiamava Nuvola. Tuttavia è venuto a mancare e loro hanno deciso di adottare Cloud. La Rossi ha anche spiegato la coincidenza che l’ha spinta a prendere Cloud. In pratica dopo la perdita di Nuvola, ha ricevuto moltissimi messaggi con link dove poter adottare cani bisognosi. Per caso ne ha aperto uno dove c’era un link che rimandava ad una associazione canina.

Lei ha cliccato e sono apparsi dei cuccioli bellissimi e in mezzo a loro ce n’era uno identico a Nuvola e inoltre si chiamava Cloud che in italiano significa proprio Nuvola. Non ha esitato Benedetta e ha subito chiamato l’associazione che le ha risposto che erano tutti stati prenotati tranne uno, proprio Cloud. Insomma un segno del destino che Cloud doveva appartenere a loro.