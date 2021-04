Can Yaman si è cancellato da Instagram, il motivo?

Il noto attore turco Can Yaman non smette di far parlare di sè, il suo profilo Instagram è stato cancellato

Can Yaman non appare più nella ricerca di Instagram con il suo profilo. Lo ha fatto lui perché stanco delle continue critiche mosse alla sua persona per la relazione con Diletta Leotta? Oppure è solo un errore dell’app. Can Yaman è letteralmente scomparso da Instagram, se si cerca il suo profilo non escono risultati se non le fan page a lui dedicate. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale in merito, ma delle ipotesi ci sono.

Can Yaman scompare da Instagram a causa delle offese

L’attore turco Can Yaman che è diventato noto al pubblico grazie alla fortunata serie Daydreamer in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì. L’attore si è trasferito in Italia e vive a Roma al momento, dopo che è stato reclutato per interpretare Sandokan per cui si sta preparando, con tanto di allenamenti duri condivisi ogni giorno sul suo profilo Instagram. Arrivando in Italia non ha trovato solo fortuna sul lavoro, ha anche trovato l’amore con una nota conduttrice sportiva. Si tratta infatti di Diletta Leotta. I due hanno bruciato le tappe e dopo pochissimi mesi insieme sono andati a convivere a Roma e si è cominciato a parlare di matrimonio per l’estate in Sicilia. Sin dall’inizio la loro storia ha destato molti dubbi sulla sua veridicità.

In molti hanno pensato si trattasse di una trovata pubblicitaria, per questo hanno iniziato a criticare e offendere la coppia. La Leotta non è certo nuova alle critiche, ha anche scritto un libro includendo questo argomento. Ma Yaman forse non era pronto a questa attenzione mediatica così negativa e controproducente. Più volte sui social si è mostrato indignato e ha chiesto al pubblico di farsi i fatti propri. Ieri sarebbe arrivato al culmine della rabbia e avrebbe deciso di chiudere il suo profilo Instagram come aveva già fatto precedentemente con il suo profilo Twitter, per la stessa ragione. Questo potrebbe essere dunque il motivo per cui non è più visibile il suo profilo. Rimane attivo più che mai invece quello della Leotta con il quale tra l’altro ci lavora.

Lei non ha nemmeno mai commentato le critiche e offese mosse al suo fidanzamento. Non ha nemmeno mai rilasciato un’intervista per parlare del suo rapporto. A quanto pare è così difficile credere che i due vogliamo solo un pò di riservatezza per viversi la loro storia d’amore in pace. E Yaman stanco delle continue offese ha deciso di dare una bella lezione agli haters e scomparire dal radar per qualche tempo.